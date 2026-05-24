Την ώρα που η Ουάσιγκτον εκπέμπει έντονη αισιοδοξία μέσω του Μάρκο Ρούμπιο, υποστηρίζοντας ότι η επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν βρίσκεται προ των πυλών, η Τεχεράνη τηρεί σαφώς πιο συγκρατημένη στάση. Αν και οι Ιρανοί αξιωματούχοι αναγνωρίζουν τη σημειούμενη πρόοδο, αποφεύγουν να επιβεβαιώσουν τις πληροφορίες που διοχετεύουν αμερικανικά ΜΜΕ και κυβερνητικά στελέχη των ΗΠΑ.

Το πιο αιχμηρό σημείο των παρασκηνιακών διαβουλεύσεων για τη συνολική εκεχειρία των 60 ημερών παραμένει το καθεστώς ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, με τις εκδοχές των δύο πλευρών να παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις.

«Σε λίγες ώρες θα έχουμε καλά νέα»

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επίσημων ανακοινώσεων ακόμη και εντός της ημέρας.

«Πιστεύω ότι είναι πιθανόν, τις επόμενες ώρες, ο κόσμος να λάβει μια καλή είδηση», δήλωσε χαρακτηριστικά, μιλώντας σε εκπροσώπους του Τύπου στο Νέο Δελχί.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η τοποθέτηση του υπουργού Εξωτερικών του Πακιστάν, Μοχάμεντ Ισάκ Νταρ. Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Πακιστανός αξιωματούχος έκανε λόγο για «ουσιαστικό βήμα προς την περιφερειακή ειρήνη», εξαίροντας τη δέσμευση του Αμερικανού προέδρου στη διπλωματία και σημειώνοντας ότι η πορεία των διαπραγματεύσεων επιτρέπει βάσιμη αισιοδοξία.

Πιο απαισιόδοξη η Τεχεράνη

Στον αντίποδα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι, παρά τη μείωση των διαφωνιών, οι δύο χώρες δεν βρίσκονται ακόμη κοντά σε τελική συμφωνία λόγω σημαντικών «κωλυμάτων» σε ζητήματα-κλειδιά, ενώ κατηγόρησε τις ΗΠΑ για αντιφατικές τοποθετήσεις.

Σύμφωνα με το κρατικό ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim και τα εγχώρια ΜΜΕ, οι βασικοί άξονες του υπό συζήτηση μνημονίου περιλαμβάνουν τέσσερα ζητήματα.

Το προσύμφωνο στοχεύει στην καθολική παύση των εχθροπραξιών στην ευρύτερη περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, γεγονός που προϋποθέτει τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ εκεί.

Ενώ αμερικανικές πηγές έκαναν λόγο για «πλήρες άνοιγμα» των Στενών του Ορμούζ, το Ιράν διαψεύδει κατηγορηματικά την επιστροφή στο προπολεμικό στάτους κβο, τονίζοντας την εθνική του κυριαρχία πάνω στη δίοδο. Η Τεχεράνη προτείνει μια μεταβατική περίοδο 30 ημερών και όταν οι ΗΠΑ άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό, τότε θα επιτραπεί ξανά η κανονική ναυσιπλοΐα.

Αμερικανικά δημοσιεύματα ήθελαν την Τεχεράνη να έχει συμφωνήσει στην παράδοση των αποθεμάτων της σε υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο. Το Ιράν αρνείται οποιαδήποτε τέτοια δέσμευση ή παραχώρηση στα πυρηνικά της υποστήριξη.

Εφόσον υπάρξει οριστική συμφωνία, οι ΗΠΑ θα άρουν τις κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο, επιτρέποντας στην Τεχεράνη να επανεκκινήσει τις εξαγωγές της. Παράλληλα, προβλέπεται η σταδιακή αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων.

Η Τεχεράνη, επικαλούμενη «αρνητικές εμπειρίες» του παρελθόντος με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, απαιτεί έναν απόλυτα σαφή μηχανισμό για την επιστροφή των υπόλοιπων κεφαλαίων, προειδοποιώντας με διακοπή των συνομιλιών αν το αίτημα αυτό δεν ικανοποιηθεί.