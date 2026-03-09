Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατηγόρησε το Ιράν ότι επιχειρεί να «θέσει σε ομηρία τον πλανήτη», αναφερόμενος στις επιθέσεις εναντίον χωρών του Περσικού Κόλπου και στο κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ.

Μιλώντας σε τελετή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας χαρακτήρισε την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν «τρομοκρατικό καθεστώς», υποστηρίζοντας ότι οι ενέργειές της αποτελούν απειλή τόσο για τη Μέση Ανατολή, όσο και για τη διεθνή ασφάλεια.

«Νομίζω ότι όλοι βλέπουμε αυτή τη στιγμή την απειλή που αποτελεί αυτό το κληρικό καθεστώς για την περιοχή και για τον κόσμο. Προσπαθούν να θέσουν σε ομηρία τον πλανήτη», δήλωσε ο Ρούμπιο.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτυγχάνουν τους στόχους τους στο πλαίσιο της σύγκρουσης με το Ιράν.