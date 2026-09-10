Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε την Τετάρτη ότι το Μεξικό συνεχίζει να “μην κάνει αρκετά” κατά των καρτέλ ναρκωτικών, εκτιμώντας ότι θα χρειαστεί ” να αντιμετωπιστεί αυτή η απειλή με τον έναν ή τον άλλον τρόπο”.

Υπάρχουν “τεράστια εδάφη στο Μεξικό που δεν διοικούνται από το κράτος”, αλλά από ” ναρκο-τρομοκρατικές οργανώσεις”, δήλωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στον Ισημερινό. Ωστόσο, αναγνώρισε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στον τομέα αυτόν στο Μεξικό, χώρα της οποίας ηγείται η αριστερή πρόεδρος Κλαούντια Σέινμπαουμ.