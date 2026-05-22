Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των επαφών με την Τεχεράνη εξέφρασε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο. Ωστόσο ξεκαθάρισε πως απαιτείται ακόμη πολλή προσπάθεια για την επίτευξη μιας οριστικής λύσης.

Πιο συγκεκριμένα, σε δηλώσεις που παραχώρησε σε δημοσιογράφους μετά την ολοκλήρωση της συνόδου των υπουργών Εξωτερικών των ευρωπαϊκών χωρών του ΝΑΤΟ στη Σουηδία, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας σημείωσε ότι έχει καταγραφεί κάποια πρόοδος, την οποία επέλεξε να μην υπερτιμήσει αλλά ούτε και να υποβαθμίσει.

Όπως εξήγησε, «η αμερικανική πλευρά δεν έχει φτάσει ακόμη στο επιθυμητό σημείο, αλλά συνεχίζει να εργάζεται εντατικά προς αυτή την κατεύθυνση».

Η πάγια θέση της Ουάσιγκτον, όπως τη μετέφερε ο Μάρκο Ρούμπιο, είναι ότι «ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προκρίνει ξεκάθαρα την οδό της διαπραγμάτευσης και επιδιώκει μια ισχυρή και αμοιβαία επωφελή συμφωνία. Παρ’ όλα αυτά, οι κόκκινες γραμμές των Ηνωμένων Πολιτειών παραμένουν σταθερές και αφορούν την απόλυτη διασφάλιση ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, τη ρύθμιση του μελλοντικού εμπλουτισμού ουρανίου, καθώς και την άμεση αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ».

Ο Αμερικανός αξιωματούχος υπογράμμισε ακόμη ότι η Ουάσιγκτον έχει να διαχειριστεί μια εξαιρετικά δύσκολη πλευρά στο τραπέζι των συνομιλιών και προειδοποίησε ότι, εάν η στάση της Τεχεράνης δεν αλλάξει, ο Λευκός Οίκος διαθέτει εναλλακτικές επιλογές, ενώ παράλληλα εξετάζεται ένα εναλλακτικό πλάνο δράσης σε περίπτωση που η θαλάσσια δίοδος παραμείνει κλειστή.

Στο κομμάτι των μεσολαβήσεων, ο Μάρκο Ρούμπιο διευκρίνισε ότι το Πακιστάν παραμένει ο βασικός και πιο ουσιαστικός δίαυλος επικοινωνίας με το Ιράν, εξαίροντας μάλιστα το έργο που έχει επιτελέσει μέχρι στιγμής η κυβέρνηση του Ισλαμαμπάντ.

Η τοποθέτηση αυτή ήρθε ως απάντηση σε πληροφορίες που μετέδωσε το πρακτορείο Reuters σχετικά με την άφιξη μιας διαπραγματευτικής ομάδας από το Κατάρ στην Τεχεράνη.