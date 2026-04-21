Την πρώτη επίθεση με ρουκέτες μετά την έναρξη της εκεχειρίας, καταγράφουν οι ισραηλινές Αρχές, με συναγερμούς να ηχούν στη μεθοριακή ζώνη του βόρειου Ισραήλ, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ενεργοποιήθηκαν στις κοινότητες Κφαρ Γιουβάλ και Μααγιάν Μπαρούχ, έπειτα από εκτόξευση ρουκετών από την Χεζμπολάχ.

Το περιστατικό θεωρείται το πρώτο σοβαρό επεισόδιο από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία στην περιοχή, αναζωπυρώνοντας την ένταση, κατά μήκος των βόρειων συνόρων του Ισραήλ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για τραυματισμούς ή ζημιές, ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για ενδεχόμενη κλιμάκωση.