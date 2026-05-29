Drone προσέκρουσε σε πολυκατοικία τα ξημερώματα της Παρασκευής, στην πόλη Γκαλάτσι της Ρουμανίας, η οποία βρίσκεται σε απόσταση μόλις 10 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα.

Σύμφωνα με τη Γενική Επιθεώρηση Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης (ISU) της Ρουμανίας, τραυματίστηκαν μια γυναίκα και ένας 14χρονος, που υπέστη κρίση πανικού. Και οι δύο απομακρύνθηκαν μόνοι τους από το φλεγόμενο διαμέρισμα.

Οι ρουμανικές αρχές και ειδικοί διεξάγουν έρευνα για να εξακριβώσουν την ακριβή προέλευση του drone και αν πρόκειται για πλήγμα, συντρίμμια, ή drone που έχασε τον προσανατολισμό του λόγω παρεμβολών.