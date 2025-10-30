Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Ηρακλής Μεσσαριτάκης

Χιλιάδες Ρουμάνοι σπεύδουν στο Βουκουρέστι για να επισκεφθούν τον νέο Εθνικό Καθεδρικό Ναό, τον μεγαλύτερο Ορθόδοξο ναό στον κόσμο.

Το εντυπωσιακό μνημείο, που εγκαινιάστηκε πρόσφατα παρουσία πολιτικών και θρησκευτικών ηγετών, έχει ήδη γίνει πόλος έλξης πιστών και τουριστών από όλη τη χώρα και το εξωτερικό.

Τα επίσημα εγκαίνια του ναού έγιναν παρουσία του Οικουμενικού πατριάρχη Βαρθολομαίου, όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο:

Ο καθεδρικός ναός χαρακτηρίζεται από τις τεράστιες διαστάσεις του, με κύρια αίθουσα που μπορεί να φιλοξενήσει πάνω από 5.000 άτομα, και από την πολυτελή εσωτερική διακόσμηση με αγιογραφίες και ψηφιδωτά υψηλής αισθητικής αξίας.

Το εξωτερικό του κτίριο, επιβλητικό και συμβολικό, αντικατοπτρίζει την ιστορία και την πνευματική παράδοση της Ρουμανίας.

Το νέο κτίριο θα αποτελέσει την έδρα της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρουμανίας, η οποία προηγουμένως χρησιμοποιούσε ένα πολύ μικρότερο πατριαρχικό καθεδρικό ναό, που είχε χτιστεί στα μέσα του 1600 και βρίσκεται στο κέντρο του Βουκουρεστίου.

Η εικονογραφία με ψηφιδωτά του νέου καθεδρικού ναού καθαγιάστηκε την Κυριακή σε μια τελετή χοροστατούντων του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του Πατριάρχη της Ρουμανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας Δανιήλ.

Τα σχέδια για έναν εθνικό καθεδρικό ναό χρονολογούνται από πριν από έναν και πλέον αιώνα, αφού η Ρουμανία κέρδισε την ανεξαρτησία της, όμως είχαν αναβληθεί επανειλημμένως λόγω δύο παγκοσμίων πολέμων, δεκαετίες μιας κοσμικής κομμουνιστικής εξουσίας και μια εύθραυστη μετάβαση πριν από την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι πιστοί εκφράζουν θαυμασμό για το μνημείο και τη δυνατότητά του να φιλοξενεί μεγάλες θρησκευτικές και εθνικές εκδηλώσεις.

Οι Αρχές της Ρουμανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και το κράτος τονίζουν ότι ο καθεδρικός ναός δεν είναι μόνο χώρος λατρείας, αλλά και σύμβολο ενότητας, εθνικής κληρονομιάς και πνευματικής ακτινοβολίας της χώρας.

Το μνημείο φιλοδοξεί να αποτελέσει σταθερό σημείο θρησκευτικού τουρισμού και να ενισχύσει την πολιτιστική ταυτότητα της Ρουμανίας διεθνώς.

Με πληροφορίες από: Le Monde