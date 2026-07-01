Σφοδρό κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές καταιγίδες έπληξε σήμερα, Τετάρτη 1 Ιουλίου, την πρωτεύουσα της Ρουμανίας, Βουκουρέστι, καθώς και ακόμη 20 επαρχίες της χώρας.

Το πέρασμα της καταιγίδας άφησε πίσω του έναν νεκρό, δεκάδες πλημμυρισμένα σπίτια και εκτεταμένες υλικές ζημιές σε υποδομές και οχήματα, σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Χάος στο Βουκουρέστι: Πλημμύρισε το μετρό

Ο υποδομές της χώρας δοκιμάστηκαν σκληρά από τον τεράστιο όγκο νερού. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανακοίνωσαν στο τηλεοπτικό δίκτυο Digi24 ότι δέχθηκαν σχεδόν 2.000 κλήσεις για βοήθεια μέσα σε λίγες μόνο ώρες, ενώ αρκετοί σταθμοί του μετρό της πρωτεύουσας πλημμύρισαν, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις των πολιτών.

Δείτε το βίντεο:

Τραγωδία και καταστροφές στην επαρχία

Εκτός της ρουμανικής πρωτεύουσας, η σφοδρή καταιγίδα σάρωσε την επαρχία, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε 60 πόλεις και χωριά.

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του με τραγικό τρόπο, όταν ένας μεγάλος κορμός δέντρου υποχώρησε από τους θυελλώδεις ανέμους και καταπλάκωσε το όχημα στο οποίο επέβαινε.

Μεγάλες δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής αναπτύχθηκαν εσπευσμένα σε διάφορες πληγείσες επαρχίες, στήνοντας επιχειρήσεις για την απομάκρυνση και τον ασφαλή απεγκλωβισμό κατοίκων από τα πλημμυρισμένα σπίτια τους.

Δείτε βίντεο στο οποίο αποτυπώνονται οι καταστροφές:

Από τους 40°C στην καταστροφή

Αξίζει να σημειωθεί ότι το βίαιο αυτό ξέσπασμα του καιρού ακολούθησε ένα παρατεταμένο και έντονο κύμα καύσωνα. Κατά τη διάρκεια των δύο προηγούμενων ημερών, ο υδράργυρος σε αρκετά τμήματα της Ρουμανίας είχε ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, δημιουργώντας τις κατάλληλες ατμοσφαιρικές συνθήκες για την εκδήλωση αυτών των ακραίων και καταστροφικών φαινομένων.

🚨 شاهد | أمطار غزيرة تتسبب في غمر مدخل محطة مترو ساحة النصر (Piața Victoriei) في العاصمة الرومانية 🇷🇴 بوخارست، ما أدى إلى تسرب المياه داخل المحطة وتعطل الحركة.#Romania #Bucharest #Floods #Storm #Weather pic.twitter.com/7Zmx0W6tJC — طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) July 1, 2026