Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου σε δεξαμενόπλοιο μεταφοράς χημικών προϊόντων, το οποίο βρισκόταν αγκυροβολημένο στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με τη Ρουμανική Ναυτική Αρχή.

Από τα δώδεκα άτομα που επέβαιναν στο πλοίο, τέσσερα είναι σώα και αβλαβή, ενώ οκτώ εξακολουθούν να αγνοούνται.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το πλοίο να δέχθηκε επίθεση με drone, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διευκρινιστεί αν η πυρκαγιά συνδέεται με τέτοιο περιστατικό. Η έρευνα διεξάγεται σε μια περίοδο κατά την οποία έχουν καταγραφεί αυξημένα πλήγματα σε πλοία στη Μαύρη Θάλασσα.

Η επιχείρηση διάσωσης και οι έρευνες

Ρουμάνοι διασώστες κινητοποιήθηκαν το βράδυ της Τετάρτης για το δεξαμενόπλοιο Yara J, το οποίο φέρει σημαία Νήσων Κομόρες και βρισκόταν στα ανοικτά της Σουλίνα, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας της Ρουμανίας, Ράντου Μιρούτα, το πλήρωμα κατάφερε να κατασβέσει μόνο του τη φωτιά.

«Είτε χτυπήθηκε από drone είτε όχι, έχει ξεκινήσει έρευνα», δήλωσε ο Μιρούτα στον τηλεοπτικό σταθμό Digi24, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση «πολύ σοβαρή», καθώς το περιστατικό σημειώθηκε εντός των ρουμανικών χωρικών υδάτων.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο VesselFinder, το Yara J μεταφέρει πετρελαϊκά και χημικά προϊόντα. Ο Ρουμάνος υπουργός Άμυνας ανέφερε, ωστόσο, ότι το πλοίο ήταν άδειο και παρέμενε αγκυροβολημένο εδώ και αρκετές ημέρες, περίπου 8 έως 10 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του καναλιού της Σουλίνα.

Πολλαπλά πλήγματα σε εμπορικά πλοία

Το περιστατικό έρχεται μετά από σειρά επιθέσεων με drones που έχουν πλήξει πλοία στα ανοικτά των ακτών της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας από την προηγούμενη εβδομάδα.

Συνολικά, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, πέντε εμπορικά πλοία έχουν δεχθεί πλήγματα στα ανοικτά των δύο χωρών από τις αρχές Οκτωβρίου, ενώ περίπου 23 ναυτικοί έχουν χάσει τη ζωή τους ή αγνοούνται.

Η συχνότητα των περιστατικών εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, καθώς οι θαλάσσιες μεταφορές παραμένουν κρίσιμες για την εμπορική δραστηριότητα και τις εξαγωγές της Ουκρανίας.

Κρίσιμη η θαλάσσια οδός του Δούναβη για τις ουκρανικές εξαγωγές

Το κανάλι της Σουλίνα, στον Δούναβη, αποτελεί σημαντική διαδρομή για την εξαγωγή ουκρανικών σιτηρών. Με τα ουκρανικά λιμάνια στη Μαύρη Θάλασσα να βρίσκονται υπό την απειλή ρωσικών βομβαρδισμών, το Κίεβο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα λιμάνια του Δούναβη, καθώς και στις θαλάσσιες οδούς κοντά στις ακτές της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας.

Τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά στην περιοχή δημιουργούν πρόσθετες προκλήσεις για την ασφάλεια των εμπορικών πλοίων και τη διατήρηση των εξαγωγικών διαδρομών της Ουκρανίας.