Η Ρουμανία ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέρριψε ένα δεύτερο μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) που παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο της, πάνω από μια αραιοκατοικημένη περιοχή κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Το πρώτο drone, το οποίο οι Ρουμάνοι εισαγγελείς —οι οποίοι διεξάγουν έρευνα σχετικά με τα συντρίμμια— είχαν χαρακτηρίσει ως ρωσικό, καταρρίφθηκε από το κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ την Παρασκευή, για πρώτη φορά μετά από δεκάδες παραβιάσεις του εναερίου χώρου.

Ο Πρόεδρος Νικούσορ Νταν δήλωσε μέσω των κοινωνικών δικτύων ότι το δεύτερο drone καταρρίφθηκε στις 8:30 π.μ, 10 χιλιόμετρα δυτικά του Σφάντου Γκεόργκε, στο Δέλτα του Δούναβη.

Το υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι η παραβίαση του εναερίου χώρου είχε εντοπιστεί από το ραντάρ στις 8:22 π.μ. και ότι είχαν απογειωθεί δύο μαχητικά F-16.

Το υπουργείο δεν διευκρίνισε την προέλευση του εν λόγω drone. Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι το drone που καταρρίφθηκε την Παρασκευή ήταν ρωσικής προέλευσης.

Η Ρουμανία, η οποία μοιράζεται χερσαία σύνορα μήκους 650 χιλιομέτρων με την Ουκρανία, δήλωσε ότι ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της περίπου 30 φορές από τότε που η Μόσχα άρχισε να επιτίθεται σε ουκρανικά λιμάνια κατά μήκος του ποταμού Δούναβη, μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της στην Ουκρανία το 2022.

Τον Μάιο, ένα ρωσικό drone συνετρίβη σε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτι της νοτιοανατολικής Ρουμανίας, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, τραυματίζοντας δύο άτομα. Ήταν η πρώτη φορά που μια επίθεση έπληξε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή σε χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ και προκάλεσε τραυματισμούς κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία.

Την Παρασκευή, ο στρατηγός Γκεοργκίτα Βλαντ, αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του ρουμανικού στρατού, δήλωσε ότι οι ρωσικές επιθέσεις στην περιοχή γύρω από το ουκρανικό λιμάνι της Οδησσού είχαν ενταθεί εν όψει της περιόδου της συγκομιδής, ασκώντας περαιτέρω πίεση σε βασικές ενεργειακές και εμπορικές διαδρομές στη Μαύρη Θάλασσα.