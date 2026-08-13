Η Nuclearelectrica, η διαχειρίστρια εταιρεία του πυρηνικού σταθμού της Τσερναβόντα στην Ρουμανία, ανακοίνωσε την έναρξη των διαδικασιών για την διακοπή της λειτουργίας και της δεύτερης μονάδες του σταθμού εξαιτίας της πτώσης της στάθμης των υδάτων του Δούναβη που χρησιμοποιούνται για την ψύξη του συστήματος.

Ο πυρηνικός σταθμός, που παράγει το 20% της πυρηνικής ενέργειας που καταναλώνει η Ρουμανία, είχε ήδη διακόψει την λειτουργία του ενός από τους δύο αντιδραστήρες του στα τέλη του Ιουλίου.

Η καθολική διακοπή της λειτουργίας του σταθμού, η πρώτη από την ξηρασία του 2003, είναι προγραμματισμένη για τις 11:00 σήμερα.

Να σημειωθεί πως η Ρουμανία είναι η δεύτερη χώρα που κλείνει πυρηνικό σταθμό στον Δούναβη, μετά την Ουγγαρία στις αρχές Αυγούστου.