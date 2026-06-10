Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στη Ρουμανία και συγκεκριμένα στην Κωνστάντζα, όταν μια νταλίκα βγήκε εκτός ελέγχου και παρέσυρε διαδοχικά οχήματα που βρίσκονταν στον δρόμο της, προκαλώντας σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το βαρύ όχημα συγκρούστηκε με τουλάχιστον εννέα αυτοκίνητα και ένα αστικό λεωφορείο γεμάτο επιβάτες, πριν καταλήξει πάνω σε στύλο και δέντρο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 8/6, σε πολυσύχναστο σημείο της πόλης, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση αστυνομίας, πυροσβεστικής και διασωστικών συνεργείων. Βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα ρουμανικά μέσα ενημέρωσης καταγράφουν τις στιγμές αμέσως μετά το ατύχημα, με κατεστραμμένα οχήματα διάσπαρτα στο οδόστρωμα και πολίτες να προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν τι είχε συμβεί.

Οι πρώτες πληροφορίες για το ατύχημα στη Ρουμανία

Σύμφωνα με την αστυνομία της Κωνστάντζας, ο 49χρονος οδηγός της νταλίκας κινούνταν σε κεντρική οδική αρτηρία όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Η νταλίκα άρχισε να παρασύρει αυτοκίνητα που βρίσκονταν τόσο σε κίνηση όσο και σταθμευμένα, συνεχίζοντας ανεξέλεγκτα την πορεία της για αρκετές εκατοντάδες μέτρα.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο άτομα, ανάμεσά τους μία γυναίκα οδηγός και ο ίδιος ο οδηγός της νταλίκας, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Άλλοι έξι άνθρωποι δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο χωρίς να χρειαστεί νοσηλεία.

Εξετάζεται ιατρικό επεισόδιο

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο οδηγός να υπέστη αιφνίδιο ιατρικό επεισόδιο πριν χάσει τον έλεγχο του οχήματος. Ρουμανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ενδέχεται να υπήρξε διαβητική κρίση ή άλλο πρόβλημα υγείας, κάτι που φέρεται να επιβεβαίωσε και ο ίδιος αργότερα, δηλώνοντας πως «ένιωσε αδιαθεσία» και δεν θυμάται ακριβώς τι συνέβη. Οι έλεγχοι για αλκοόλ και ναρκωτικές ουσίες ήταν αρνητικοί.

Η αστυνομία έχει ήδη ξεκινήσει ποινική έρευνα για πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια, ενώ πραγματογνώμονες εξετάζουν όλα τα στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

Αστυνομικός ψέκασε με σπρέι πιπεριού τον οδηγό

Ο οδηγός του φορτηγού που προκάλεσε το τροχαίο ατύχημα ξυλοκοπήθηκε από αστυνομικό, ο οποίος επενέβη για να τον απομακρύνει από το τιμόνι, αφού το φορτηγό είχε ήδη ακινητοποιηθεί πάνω σε ένα δέντρο.

Στις εικόνες που δημοσίευσε ο τοπικός Τύπος, ο αστυνομικός φαίνεται να σκαρφαλώνει στην αριστερή πόρτα της καμπίνας, κάνοντας χρήση δακρυγόνου και κλωτσώντας τον οδηγό, έπειτα από παρότρυνση παριστάμενων. Τοπικά μέσα αναφέρουν ότι ο οδηγός βρισκόταν στα πρόθυρα υπογλυκαιμικού κώματος και ένιωθε έντονη ναυτία την ώρα που οδηγούσε, ενώ οι γιατροί που τον εξέτασαν αργότερα διαπίστωσαν εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα.

Βίντεο καταγράφουν το χάος

Τα πλάνα που έκαναν τον γύρο των ρουμανικών μέσων δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσε η ανεξέλεγκτη πορεία της νταλίκας. Σε ορισμένα βίντεο φαίνεται το βαρύ όχημα να έχει ακινητοποιηθεί μετά τη σύγκρουση, ενώ διακρίνονται τα κατεστραμμένα αυτοκίνητα και οι δυνάμεις έκτακτης ανάγκης να επιχειρούν στο σημείο.