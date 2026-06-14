Ο Πρόεδρος της Ρουμανίας, Νικόσουρ Νταν, ανακοίνωσε σήμερα, Κυριακή 14 Ιουνίου , τον ορισμό του Αντριάν Βεστέα ως νέου υποψηφίου για την πρωθυπουργία.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται αμέσως μετά την επίσημη απόσυρση του ευρωβουλευτή Εουτζέν Τομάκ, ο οποίος ήταν ο αρχικός εκλεκτός για το αξίωμα.

«Ο κ. Εουτζέν Τομάκ απέσυρε την υποψηφιότητά του σήμερα το πρωί και, υπό αυτές τις συνθήκες, ορίζω τον κ. Αντριάν Βεστέα για τη θέση του πρωθυπουργού», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ρουμάνος πρόεδρος.

Το παρασκήνιο της απόσυρσης Τομάκ και το προφίλ του Βεστέα

Ο Εουτζέν Τομάκ επεδίωκε τις προηγούμενες ημέρες να ηγηθεί ενός σχήματος τεχνοκρατών, όμως η προσπάθειά του έπεσε στο κενό, καθώς δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απαιτούμενη στήριξη από τις δυνάμεις του κοινοβουλίου.

Τα περισσότερα κόμματα της Βουλής είχαν ξεκαθαρίσει εκ των προτέρων τη θέση τους, τονίζοντας ότι στην παρούσα φάση μια πολιτική κυβέρνηση μειοψηφίας θα ήταν προτιμότερη για τη χώρα από ένα σχήμα τεχνοκρατών.

Τη λύση καλείται πλέον να δώσει ο Αντριάν Βεστέα.

Ο Βεστέα είναι 52 ετών,μέλος του φιλελεύθερου κόμματος και πρόεδρος του νομαρχιακού συμβουλίου του Μπρασόβ στην κεντρική Ρουμανία.

Η αντίστροφη μέτρηση των 10 ημερών

Ο Αντριάν Βεστέα έχει πλέον στη διάθεσή του προθεσμία 10 ημερών προκειμένου να σχηματίσει κυβέρνηση και να ζητήσει την ψήφο εμπιστοσύνης της ρουμανικής Βουλής.

Σημειώνεται ότι η Ρουμανία Εουτζέν Τομάκ δεν έχει διενεργήσει ποτέ στην ιστορία της πρόωρες βουλευτικές εκλογές και αναμένεται να οδηγηθεί στις επόμενες προγραμματισμένες εθνικές κάλπες, οι οποίες είναι προγραμματισμένες για το 2028.