Σε μια πρωτοφανή στρατιωτική επιχείρηση προχώρησε ο ρουμανικός στρατός, ανατινάζοντας τον υποθαλάσσιο βραχώδη σχηματισμό Pârjoaia Rock (βράχος Παρζόιατζα) στον Δούναβη με 180 κιλά εκρηκτικών.

Στόχος της επιχείρησης είναι η εκτροπή μεγαλύτερης ποσότητας νερού προς τον πυρηνικό σταθμό Τσερναβόντα, καθώς η ιστορική ξηρασία έχει ρίξει τη στάθμη του ποταμού σε επίπεδα-ρεκόρ, απειλώντας με ολοκληρωτικό κλείσιμο τη σημαντικότερη ενεργειακή υποδομή της χώρας.

Στρατιωτική επιχείρηση με 180 κιλά εκρηκτικών στον Δούναβη

Προκειμένου να αποτραπεί η πλήρης αναστολή λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού της Τσερναβόντα, ειδικές δυνάμεις του ρουμανικού στρατού και δύτες πραγματοποίησαν ελεγχόμενη υποθαλάσσια έκρηξη.

Χρησιμοποιώντας 180 κιλά εκρηκτικών, οι στρατιωτικές δυνάμεις κατέστρεψαν τον βραχώδη σχηματισμό Pârjoaia Rock (βράχος Παρζόιατζα), ο οποίος περιόριζε τη ροή και εμπόδιζε την κατεύθυνση των υδάτων προς το σύστημα υδροληψίας και ψύξης του σταθμού.

Βίντεο από την καταστροφή του Pârjoaia Rock:

Ο υπηρεσιακός υπουργός Άμυνας της Ρουμανίας, Ράντου Μιρούτσα, χαρακτήρισε την επιχείρηση επιτυχημένη, σημειώνοντας πως θα βοηθήσει τόσο στην ψύξη των αντιδραστήρων όσο και στη διευκόλυνση της ναυσιπλοΐας.

«Κάθε επιπλέον ημέρα λειτουργίας του σταθμού έχει πολύ μεγαλύτερη αξία από το κόστος της επιχείρησης με τα εκρηκτικά», τόνισε ο κ. Μιρούτσα, προειδοποιώντας ωστόσο ότι εάν οι ακραίες καιρικές συνθήκες συνεχιστούν, δεν αποκλείεται η προσωρινή αναστολή λειτουργίας του σταθμού.

Στα όριά του ο πυρηνικός σταθμός της Τσερναβόντα

Η παρατεταμένη λειψυδρία έχει φέρει τον Δούναβη στα χαμηλότερα επίπεδα από το 1996, με τη ροή του νερού να έχει πέσει στα 1.700 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο, μέγεθος υποπολλαπλάσιο από τον φυσιολογικό μέσο όρο των 4.700 κ.μ. για την εποχή.

Η έλλειψη νερού ψύξης είχε ως αποτέλεσμα, την αναστολή λειτουργίας του ενός εκ των δύο αντιδραστήρων του σταθμού, αλλά και τις αγωνιώδεις προσπάθειες των αρχών να εξασφαλίσουν επαρκή ροή νερού ώστε να κρατηθεί ενεργός ο δεύτερος αντιδραστήρας.

Διαβουλεύσεις για εισαγωγές ρεύματος από γειτονικές χώρες

Η σημαντική απώλεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έχει δημιουργήσει μεγάλο έλλειμμα στην αγορά.

Το Βουκουρέστι βρίσκεται ήδη σε συνεχείς επαφές με γειτονικές χώρες για την έκτακτη εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις βραδινές ώρες αιχμής, ενώ παράλληλα γίνονται συστάσεις για περιορισμό της κατανάλωσης.