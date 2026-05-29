Η Ρουμανία, χώρα – μέλος του ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε σήμερα (29/5) ότι ένα drone που έπεσε σε πολυκατοικία τραυμάτισε δύο άτομα σε πόλη στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας στη διάρκεια ρωσικής επίθεσης τη νύχτα με στόχο τη γειτονική Ουκρανία. Είναι η πρώτη φορά στη διάρκεια του πολέμου που μη επανδρωμένο εναέριο όχημα πλήττει πυκνοκατοικημένη περιοχή στη Ρουμανία προκαλώντας τραυματισμούς.

Το περιστατικό στη Ρουμανία, που είναι επίσης μέλος της ΕΕ, πιθανόν να αυξήσει τις εντάσεις στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ σε μια περίοδο κατά την οποία οι σύμμαχοι της Ουκρανίας ανησυχούν ότι ο πόλεμος που της έχει κηρύξει η Ρωσία υπάρχει κίνδυνος να βγει εκτός συνόρων.

«Το drone έπληξε την ταράτσα δεκαώροφης πολυκατοικίας στην πόλη Γαλάτσι και προκάλεσε έκρηξη», ανακοίνωσαν οι αρχές.

Οι διεθνείς αντιδράσεις μετά το χτύπημα

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς καταδίκασε σήμερα την «παράτολμη» ρωσική επίθεση με drone στη Ρουμανία σχολιάζοντας ότι αυτή δείχνει την πρόθεση της Μόσχας για κλιμάκωση.

«Η Γερμανία, βρίσκεται στο πλευρό των συμμάχων της στο ΝΑΤΟ. Το περιστατικό δείχνει για μια ακόμη φορά την ανάγκη για ισχυρή στάση του ΝΑΤΟ στην ανατολική πτέρυγά του. Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή από το συμμαχικό έδαφος», τόνισε ο Γερμανός καγκελάριος.

«Η Βρετανία καταδικάζει σθεναρά αυτό που χαρακτηρίζει σοβαρή κλιμάκωση μετά το περιστατικό με το ρωσικό drone», έγραψε στο Χ η Βρετανή υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ.

«Η ρωσική παραβίαση του εναερίου χώρου του ΝΑΤΟ με το πλήγμα σε κτίριο κατοικιών στη Ρουμανία είναι υπερβολικά επικίνδυνη και παράτολμη. Το Ηνωμένο Βασίλειο καταδικάζει σθεναρά αυτή τη σοβαρή κλιμάκωση που θέτει σε κίνδυνο ζωές», σχολίασε η Βρεττανή ΥΠ.ΕΞ. προσθέτοντας ότι: «Η Βρετανία στέκεται ενωμένη με τη Ρουμανία και όλους τους συμμάχους της για να υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή ΝΑΤΟϊκού εδάφους».

«Η κλιμάκωση της Ρωσίας στο έδαφος της ΕΕ είναι απερίσκεπτη και ανεύθυνη. Καταδικάζω με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο αυτήν την παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου της Ρουμανίας και του διεθνούς δικαίου», ανέφερε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

«Είμαι αλληλέγγυος με τον πρόεδρο Νίκουσορ Νταν και ολόκληρο το ρουμανικό έθνος. Αυτό που συνέβη είναι ένα ακόμη επεισόδιο του υβριδικού πολέμου στον οποίο συμμετέχουν οι χώρες της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Είναι ένα ακόμη μήνυμα ότι πρέπει να σταθούμε ενωμένοι, να οικοδομήσουμε την ανθεκτικότητά μας, καθώς και ισχυρή Βορειοατλαντική Συμμαχία και ισχυρές διατλαντικές σχέσεις», επισήμανε ο Πολωνός πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι.

«Είναι σαφές ότι η αποτρεπτική και αμυντική στάση του ΝΑΤΟ, ιδίως η αντιαεροπορική άμυνα, πρέπει να ενισχυθούν», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας Μάργκους Τσάκνα.

«Σε σχέση με το περιστατικό με το drone, εκφράζω την πλήρη αλληλεγγύη μου προς τη ρουμανική κυβέρνηση, ζητώ αυτοσυγκράτηση ως προς τις εμπρηστικές δηλώσεις και για άλλη μια φορά κάνω έκκληση για την άμεση έναρξη διαλόγου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας» δήλωσε ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο.

«Η Τσεχική Δημοκρατία τάσσεται σθεναρά στο πλευρό των εταίρων μας στο ΝΑΤΟ και καταδικάζει εξίσου τη συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας», επισήμανε ο Τσέχος πρωθυπουργός Αντρέι Μπάμπις.

«Αυτό αντιπροσωπεύει μια επικίνδυνη και ανεύθυνη κλιμάκωση που δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Ενώπιον αυτών των απειλών, η συνοχή του ΝΑΤΟ παραμένει ακλόνητη: η ασφάλεια ενός μέλους της Συμμαχίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ασφάλεια όλων μας», ανέφερε ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουΐντο Κροσέττο.

«Ένα πολεμικό όπλο που χτυπά μια πολυκατοικία σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ και σύμμαχο στο ΝΑΤΟ είναι μια επικίνδυνη κλιμάκωση που μας αφορά όλους», δήλωσε ο Βέλγος ΥΠ.ΕΞ. Μαξίμ Πρεβό.

«Η χθεσινή επίθεση με ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος υπογραμμίζει για άλλη μια φορά ότι η ενότητα, η δύναμη και η αποτροπή της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ είναι πιο σημαντικές από ποτέ», τόνισε ο Ούγγρος ΥΠ. ΕΞ. Ανίτα Όρμπαν.