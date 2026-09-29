Ραγδαίες είναι οι δικαστικές και πολιτικές εξελίξεις στη Ρουμανία, καθώς η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη και προφυλάκιση του ακροδεξιού πρώην υποψηφίου για την προεδρία της χώρας, Κάλιν Τζορτζέσκου.

Μετά την έφεση που κατέθεσαν οι εισαγγελικές αρχές, το Εφετείο του Βουκουρεστίου ακύρωσε την προηγούμενη απόφαση κατώτερου δικαστηρίου που είχε αφήσει ελεύθερο τον 64χρονο πολιτικό υπό δικαστική επιτήρηση, διατάσσοντας την 30ήμερη προφυλάκισή του στο πλαίσιο έρευνας για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και απάτη ύψους 1,1 εκατομμυρίου ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή εκδηλώνεται εν μέσως μιας παρατεταμένης πολιτικής κρίσης, την ώρα που το κοινοβούλιο καλείται να αποφασίσει για τον διορισμό του φιλελεύθερου ευρωβουλευτή Ζίγκφριντ Μουρεσάν στην πρωθυπουργία της χώρας.

Τα ρουμανικά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν ζωντανά εικόνες από την άφιξη των αστυνομικών δυνάμεων στην κατοικία του Τζορτζέσκου για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης.Παράλληλα, δεκάδες υποστηρικτές του ακροδεξιού ηγέτη συγκεντρώθηκαν έξω από το κτήριο της αστυνομικής διεύθυνσης εκφράζοντας την συμπαράστασή τους με συνθήματα, λουλούδια και αποδοκιμασίες κατά των αρχών.

Η απάτη των 1,1 εκατομμυρίων ευρώ

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο της εισαγγελίας, ο Τζορτζέσκου φέρεται να ήταν ο εγκέφαλος μιας δομημένης εγκληματικής ομάδας.

Αρχικά, η ομάδα προσέγγιζε επιχειρηματίες που αντιμετώπιζαν προβλήματα ρευστότητας ή αναζητούσαν κεφάλαια κίνησης και υπόσχονταν την εξασφάλιση μεγάλων πιστωτικών γραμμών (έως και 15 εκατομμυρίων ευρώ) από ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ως προϋπόθεση για την έγκριση των δανείων, ζητούσαν από τα θύματα την καταβολή εγγυήσεων σε μετρητά.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η ομάδα κατάφερε να αποσπάσει τουλάχιστον 1,1 εκατομμύριο ευρώ από ένα μόνο θύμα.

Ο ίδιος ο Τζορτζέσκου αρνείται κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για «πολιτικά υποκινούμενη δίωξη» με στόχο την εξόντωσή του.

Το επιβαρυμένο Ποινικό Μητρώο και η ακύρωση των εκλογών

Η νέα αυτή δίωξη για οικονομικά εγκλήματα έρχεται να προστεθεί στο ήδη επιβαρυμένο δικαστικό μέτωπο του ακροδεξιού πολιτικού.

Ο Τζορτζέσκου δικάζεται ήδη για τη φερόμενη εμπλοκή του στις ταραχές που σημειώθηκαν μετά την απρόσμενη νίκη του στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών του 2024, ο οποίος ακυρώθηκε λόγω κατηγοριών περί ρωσικής παρέμβασης.

Σε τεντωμένο σχοινί η πολιτική σταθερότητα της Ρουμανίας

Η σύλληψη Τζορτζέσκου δυναμιτίζει περαιτέρω το ήδη τεταμένο πολιτικό κλίμα στο Βουκουρέστι, καθώς η χώρα παραμένει βυθισμένη σε παρατεταμένη κυβερνητική κρίση μετά την κατάρρευση του φιλοευρωπαϊκού συνασπισμού.

Το κοινοβούλιο καλείται να αποφασίσει αύριο Τετάρτη (30/09) εάν θα δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στην πρόταση του Προέδρου Νικουσόρ Νταν για τον διορισμό του φιλελεύθερου ευρωβουλευτή Ζίγκφριντ Μουρεσάν (Siegfried Mureșan) στη θέση του πρωθυπουργού.Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά προσπάθεια σχηματισμού βιώσιμης κυβέρνησης, με τις σοσιαλδημοκρατικές και ακροδεξιές δυνάμεις να προαναγγέλλουν σκληρή στάση.