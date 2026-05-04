Σε «κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση», νοσηλεύεται, ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ρούντι Τζουλιάνι, σύμφωνα με εκπρόσωπό του που μίλησε την Κυριακή.

Ο εκπρόσωπος Τεντ Γκούντμαν δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του ούτε για το πόσο καιρό παραμένει στο νοσοκομείο.

«Ο δήμαρχος Τζουλιάνι είναι μαχητής, ο οποίος έχει αντιμετωπίσει κάθε πρόκληση στη ζωή του με αταλάντευτη δύναμη, και συνεχίζει να παλεύει με την ίδια δύναμη και τώρα», ανέφερε ο Γκούντμαν σε δήλωσή του, ζητώντας παράλληλα από το κοινό «να προσευχηθεί για τον “δήμαρχο της Αμερικής” Ρούντι Τζουλιάνι».

Ο 81χρονος Τζουλιάνι έγινε ευρύτερα γνωστός για τον ρόλο του στη διαχείριση των συνεπειών των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 από την Αλ Κάιντα στη Νέα Υόρκη, γεγονός που του χάρισε τον χαρακτηρισμό «δήμαρχος της Αμερικής».

Αργότερα εργάστηκε ως δικηγόρος του Ντόναλντ Τραμπ στις προσπάθειές του να ανατρέψει το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών του 2020, μια υπόθεση που οδήγησε σε ποινικές διώξεις εις βάρος του σε δύο πολιτείες των ΗΠΑ, καθώς και σε αγωγή για συκοφαντική δυσφήμηση από εργαζόμενους σε εκλογικά κέντρα. Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε παρανομία.

Ο Τζουλιάνι είχε νοσηλευτεί και πέρυσι, έπειτα από τροχαίο ατύχημα στο Νιου Χάμσαϊρ.

Πηγή: Reuters