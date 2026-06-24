Σφοδρές αντιδράσεις στο πολιτικό σκηνικό της Ιταλίας προκάλεσε η αποκάλυψη του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ο οποίος σε σημερινή (24/6) του συνέντευξη στο αμερικανικό δίκτυο Fox News ανέφερε ότι 500 αμερικανικά αεροσκάφη απογειώθηκαν από βάσεις στην Ιταλία για να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις στο Ιράν.

Ο Ρούτε έκανε λόγο για έναν «τεράστιο αριθμό», συμπληρώνοντας ότι, αν υπολογιστεί η Ευρώπη στο σύνολό της, οι αεροπορικές αποστολές κυμαίνονται από 4.000 έως 5.000.

Η απάντηση του Ιταλικού Υπουργείου Άμυνας

Το Υπουργείο Άμυνας της κυβέρνησης Μελόνι αντέδρασε άμεσα, διευκρινίζοντας ότι η Ρώμη παραχώρησε άδεια αποκλειστικά για αποστολές «επιμελητειακού και τεχνικού είδους». Στην ανακοίνωσή του υπογράμμισε ότι «η Ιταλία και το υπουργείο μας έδρασαν πάντα με σεβασμό στο Σύνταγμα, στις διεθνείς συμβάσεις και στις συμφωνίες που ρυθμίζουν την παρουσία και την χρήση των βάσεων στην επικράτειά μας».

Παράλληλα, σε μια προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι, αξιωματούχος του ΝΑΤΟ ξεκαθάρισε λίγο αργότερα ότι ο Γενικός Γραμματέας ήθελε απλώς να υπογραμμίσει πως οι σύμμαχοι, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας, εφάρμοσαν πιστά τις διμερείς συμφωνίες που αφορούν το δικαίωμα υπέρπτησης και τις στρατιωτικές βάσεις.

Πυρά από την ιταλική αντιπολίτευση

Οι διευκρινίσεις αυτές δεν στάθηκαν ικανές να κατευνάσουν την ιταλική αντιπολίτευση, η οποία ζητά επιτακτικά εξηγήσεις.

Ο υπεύθυνος εξωτερικών θεμάτων του Δημοκρατικού Κόμματος (Κεντροαριστερά), Τζουζέπε Προβεντσάνο, τόνισε ότι η κυβέρνηση και πρωτίστως η πρωθυπουργός έχουν την υποχρέωση να δώσουν άμεσα απαντήσεις για αυτές τις σοβαρές δηλώσεις.

Ο επικεφαλής του κινήματος των Πέντε Αστέρων, Τζουζέπε Κόντε, σχολίασε ότι τα λόγια του Ρούτε επιβεβαιώνουν τις πάγιες θέσεις τους, προσθέτοντας ότι τα όσα λέει ο Τραμπ αποτελούν απλώς μια «επαναφορά στην τάξη» μιας ιταλικής κυβέρνησης που στο παρελθόν απαντούσε πάντα καταφατικά.

Σε ακόμη πιο υψηλούς τόνους, ο γραμματέας του κόμματος Ιταλική Αριστερά, Νικόλα Φρατογιάνι, απαίτησε από την Τζόρτζια Μελόνι να ξεκαθαρίσει την κατάσταση, δηλώνοντας χαρακτηριστικά, «ή είπαν ψέματα στο κοινοβούλιο ή ο Ρούτε έπαθε ηλίαση».