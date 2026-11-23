Αυστηρή προειδοποίηση για την κλιμάκωση των απειλών κατά των χωρών του ΝΑΤΟ απηύθυνε τη Δευτέρα (23/11) ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, επισημαίνοντας ότι οι σύμμαχοι βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα διαρκώς διευρυνόμενο φάσμα κινδύνων, από δολιοφθορές σε κρίσιμες υποδομές μέχρι κυβερνοεπιθέσεις και περιστατικά παραβίασης του εναέριου και θαλάσσιου χώρου.

Μιλώντας στην ετήσια σύνοδο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ, στο Βερολίνο, ο Ρούτε περιέγραψε ένα περιβάλλον αυξανόμενης ανασφάλειας για τις ευρωπαϊκές χώρες, στον απόηχο του πολέμου στην Ουκρανία και των πρόσφατων περιστατικών στην Πολωνία και τη Μαύρη Θάλασσα.

Όπως τόνισε, οι απειλές δεν περιορίζονται πλέον στις συμβατικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, αλλά επεκτείνονται σε δραστηριότητες που μπορούν να επηρεάσουν την καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών, τις μεταφορές, την ενέργεια, τις επικοινωνίες και τη λειτουργία των οικονομιών.

«Οι κυβερνοεπιθέσεις είναι αδιάκοπες»

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ αναφέρθηκε αναλυτικά στις διαφορετικές μορφές απειλών που αντιμετωπίζουν οι συμμαχικές χώρες, υπογραμμίζοντας ότι τα περιστατικά μπορούν να εκδηλωθούν αιφνιδιαστικά και σε διαφορετικούς τομείς.

«Μια μέρα, μπορεί να πρόκειται για εμπρηστική επίθεση σε ένα εργοστάσιο ή για drones που προκαλούν προβλήματα σε ένα αεροδρόμιο. Την επόμενη, μπορεί να είναι δολιοφθορές σε σιδηροδρόμους, επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στη θάλασσα ή κυβερνοεπιθέσεις. Αυτές οι κυβερνοεπιθέσεις, αυτή τη στιγμή, είναι αδιάκοπες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε επικίνδυνο περιστατικό που σημειώθηκε την Παρασκευή στην Πολωνία, καθώς και στις εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων στη Μαύρη Θάλασσα.

Σύμφωνα με τον Ρούτε, το ΝΑΤΟ συνεργάζεται στενά με τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Τουρκία, προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια στην περιοχή και να αντιμετωπιστούν οι αναδυόμενοι κίνδυνοι.

Παράλληλα, επισήμανε ότι οι απειλές αυτές μπορούν να επηρεάσουν όλες τις χώρες της Συμμαχίας, εξαιτίας της αλληλεξάρτησης των σύγχρονων υποδομών.

Αγωγοί μεταφοράς ενέργειας, υποθαλάσσια καλώδια, ηλεκτρικά δίκτυα και οικονομικές δραστηριότητες αποτελούν κρίσιμους τομείς που συνδέουν τα κράτη-μέλη και μπορούν να καταστούν ευάλωτοι σε επιθέσεις ή δολιοφθορές.

«Είμαστε όλοι στόχοι, όλοι επηρεαζόμαστε», υπογράμμισε, καλώντας τους συμμάχους να ενισχύσουν την προετοιμασία τους απέναντι στις νέες απειλές.

«Η πολεμική μηχανή της Ρωσίας λειτουργεί με πλήρη ταχύτητα»

Ο Μαρκ Ρούτε στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατιωτική δραστηριότητα της Ρωσίας, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η Μόσχα θα εξακολουθήσει να αποτελεί σοβαρή πρόκληση για την ευρωπαϊκή ασφάλεια ακόμη και μετά τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Γνωρίζουμε ότι η πολεμική μηχανή της Ρωσίας λειτουργεί αυτή τη στιγμή με πλήρη ταχύτητα. Η πολεμική της οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται και δεν πρόκειται να σταματήσει όταν, όπως ελπίζουμε, κάποια μέρα τελειώσει ο πόλεμος κατά της Ουκρανίας», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, η ρωσική αμυντική βιομηχανία έχει αποκτήσει σημαντική δυναμική, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη μακροπρόθεσμη ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων των συμμάχων.

Όπως σημείωσε, η στρατιωτική παραγωγική υποδομή που έχει αναπτυχθεί στη Ρωσία δεν πρόκειται να εξαφανιστεί αυτομάτως με μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία.

Για τον λόγο αυτό, κάλεσε τις χώρες της Συμμαχίας να μην περιορίζουν τον αμυντικό σχεδιασμό τους στις σημερινές ανάγκες, αλλά να προετοιμάζονται για τις προκλήσεις των επόμενων ετών.

Αύξηση αμυντικών δαπανών και παραγωγής πυρομαχικών

Στο πλαίσιο αυτό, ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ ζήτησε από τα κράτη-μέλη να συνεχίσουν την αύξηση των αμυντικών επενδύσεων, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενίσχυση της στρατιωτικής βιομηχανίας.

Όπως εξήγησε, προτεραιότητα αποτελεί η ταχύτερη παραγωγή συστημάτων αεράμυνας, μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), τεχνολογιών αντιμετώπισης drones και όπλων πλήγματος ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς.

Ο Ρούτε υποστήριξε ότι αρκετές συμμαχικές χώρες αναμένεται ήδη μέσα στο 2026 να πετύχουν ή να ξεπεράσουν τους στόχους αμυντικών δαπανών που έχουν τεθεί.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην παραγωγή πυρομαχικών, παρουσιάζοντας τις εκτιμήσεις για τη σημαντική ενίσχυση της βιομηχανικής δυνατότητας της Συμμαχίας.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι έως το 2027 το ΝΑΤΟ αναμένεται να διαθέτει παραγωγική δυνατότητα περίπου τεσσάρων εκατομμυρίων βλημάτων πυροβολικού ετησίως, ποσότητα σχεδόν διπλάσια από το αντίστοιχο επίπεδο που προβλεπόταν για το 2025.

Η εξάρτηση της Ευρώπης από τις ΗΠΑ

Ο Γενικός Γραμματέας αναφέρθηκε και στη διαχρονική εξάρτηση της ευρωπαϊκής άμυνας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τονίζοντας ότι οι ευρωπαϊκές χώρες οφείλουν να αναλάβουν μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για την ασφάλειά τους.

«Είναι κάπως παράξενο το γεγονός ότι, ενώ 600 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν στο ευρωπαϊκό έδαφος του ΝΑΤΟ, εξαρτόμαστε σε υπερβολικό βαθμό από μια χώρα που απέχει οκτώ ώρες πτήσης από εδώ —με πληθυσμό 340 εκατομμυρίων— προκειμένου να αμυνθούμε απέναντι σε 140 εκατομμύρια Ρώσους», δήλωσε.

«Αυτό, μακροπρόθεσμα, δεν είναι βιώσιμο», πρόσθεσε.

Με τη συγκεκριμένη τοποθέτηση, ο Ρούτε υπογράμμισε την ανάγκη η Ευρώπη να ενισχύσει τις δικές της στρατιωτικές δυνατότητες, χωρίς αυτό να συνεπάγεται την αποδυνάμωση των διατλαντικών δεσμών ή του ΝΑΤΟ.

Η προειδοποίηση για έναν ξεχωριστό ευρωπαϊκό στρατό

Ξεχωριστό ενδιαφέρον είχε η τοποθέτηση του Ρούτε για το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός ενιαίου ευρωπαϊκού στρατού, παράλληλα με τις ήδη υπάρχουσες εθνικές ένοπλες δυνάμεις.

Ο Γενικός Γραμματέας εξέφρασε επιφυλάξεις για τη δημιουργία μιας πρόσθετης στρατιωτικής δομής, η οποία θα λειτουργούσε ταυτόχρονα με τους μηχανισμούς του ΝΑΤΟ, εκτιμώντας ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει σύγχυση και καθυστερήσεις στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων.

Μάλιστα, χρησιμοποίησε ένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να εξηγήσει τους κινδύνους που, κατά την άποψή του, θα δημιουργούσε η ύπαρξη παράλληλων δομών διοίκησης.

«Αν ο Πούτιν επιτεθεί, θα χρειαστούμε αρχικά δύο ή τρεις εβδομάδες για να συμφωνήσουμε ποιος θα κάνει τι, και μέχρι να καταλήξουμε σε απόφαση, είναι πιθανό εκείνος να έχει φτάσει ήδη στο Ρότερνταμ», ανέφερε.

Ο Ρούτε υποστήριξε ότι η ύπαρξη ενός πραγματικά ενιαίου ευρωπαϊκού στρατού θα προϋπέθετε ουσιαστικά την αντικατάσταση των εθνικών στρατιωτικών δομών από μία κοινή δύναμη.

«Αν υπάρχει ευρωπαϊκός στρατός, δεν μπορούν να υφίστανται παράλληλα εθνικοί στρατοί», επισήμανε, φέρνοντας ως παράδειγμα τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι επιμέρους πολιτείες δεν διαθέτουν ανεξάρτητους εθνικούς στρατούς.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι μια τέτοια εξέλιξη δεν είναι πιθανό να πραγματοποιηθεί στο άμεσο μέλλον, καθώς συνδέεται άμεσα με το ζήτημα της εθνικής κυριαρχίας.

«Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν τι θα κάνουν σε περίπτωση πολέμου»

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ υπογράμμισε ότι η προετοιμασία απέναντι σε πιθανές κρίσεις δεν αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Αντίθετα, όπως επισήμανε, απαιτείται η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κοινωνιών και η ενεργή συμμετοχή των πολιτών στον σχεδιασμό αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Ως παραδείγματα ανέφερε τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Δανία και τη Φινλανδία, χώρες που, σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν αναπτύξει αποτελεσματικά συστήματα ενημέρωσης και προετοιμασίας των πολιτών.

«Έχουν καταστήσει σαφές στους πολίτες τους τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση ξεσπάσματος πολέμου: το λιγότερο να μην εμποδίζουν το έργο των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά, αντιθέτως, να παρέχουν βοήθεια», σημείωσε.

Ο Ρούτε κατέληξε επισημαίνοντας ότι η ενίσχυση της συλλογικής άμυνας πρέπει να συνοδεύεται από ανθεκτικές κοινωνίες, σύγχρονες στρατιωτικές δυνατότητες και μεγαλύτερη ετοιμότητα απέναντι σε υβριδικές απειλές, σε μια περίοδο κατά την οποία το περιβάλλον ασφαλείας της Ευρώπης παραμένει ιδιαίτερα απαιτητικό.