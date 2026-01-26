Τη σημασία της διατήρησης και ενίσχυσης της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας υπογράμμισε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δηλώνοντας ότι ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «θα ήθελε πολύ να δει μια ευρωπαϊκή αμυντική δύναμη αποκομμένη από το ΝΑΤΟ».

Συγκεκριμένα, μιλώντας σήμερα ενώπιον των Επιτροπών Ασφάλειας και ‘Αμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Μ. Ρούτε τόνισε ότι «όποιος πιστεύει πως η Ευρώπη μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της, χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες, απλώς ονειρεύεται».

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ επισήμανε ότι η Συμμαχία παραμένει ζωτικής σημασίας για όλα τα μέλη της, τονίζοντας πως «οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται το ΝΑΤΟ, όπως ακριβώς ο Καναδάς και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι χρειάζονται το ΝΑΤΟ». Όπως ανέφερε, οι ΗΠΑ χρειάζονται το ΝΑΤΟ γιατί αποτελεί βασικό πυλώνα για τη σταθερότητα και την ασφάλεια του Βόρειου Ατλαντικού, καθώς και για τη διατήρηση της ασφάλειας στην περιοχή της Αρκτικής.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι, σε περίπτωση που η Ευρώπη επιχειρούσε να αναλάβει πλήρως την άμυνά της χωρίς τη στήριξη των ΗΠΑ, οι αμυντικές δαπάνες θα έπρεπε να αυξηθούν δραστικά, φτάνοντας ακόμη και το 10% του ΑΕΠ των ευρωπαϊκών κρατών.