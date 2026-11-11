Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε εκτίμησε ότι οι ουκρανο-ρωσικές συνομιλίες που διεξήχθησαν στο Αμπού Ντάμπι, με τη μεσολάβηση της Ουάσιγκτον, έδειξαν ότι οι ΗΠΑ, η Ουκρανία και η Ευρώπη είναι απολύτως ευθυγραμμισμένες και ότι εναπόκειται πλέον στη Ρωσία να αποδείξει πως είναι έτοιμη να συνεργαστεί προκειμένου να διευθετηθεί η σύγκρουση.

«Βρισκόμουν σε επαφή με την ομάδα του ΝΑΤΟ που ήταν παρούσα στο Αμπού Ντάμπι το τελευταίο διήμερο. Αυτό που κρατάω από αυτές τις επαφές είναι ότι οι ΗΠΑ, η Ουκρανία και η Ευρώπη είναι πραγματικά απολύτως ευθυγραμμισμένες και ενωμένες», δήλωσε ο Ρούτε σε δημοσιογράφους κατά την επίσκεψή του στη Νορβηγία. «Πλέον, πρέπει να διαπιστώσουμε ότι η ρωσική πλευρά είναι πρόθυμη να παίξει μπάλα», συμπλήρωσε.

Οι Aμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ θα επισκεφθούν την Πέμπτη (12/11) τη Μόσχα για συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Ακολούθως θα μεταβούν στο Δουβλίνο, όπου βρίσκεται ήδη ο Oυκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να συμμετάσχει στην 9η σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, προκειμένου να τον ενημερώσουν σχετικά με τη συνάντηση.