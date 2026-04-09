Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε ότι κατά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, είχε μια «ειλικρινή και ανοιχτή συζήτηση», στη διάρκεια της οποίας ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τη στάση των συμμάχων.

Ωστόσο, ο Ρούτε, σύμφωνα με το Reuters, έσπευσε να υπογραμμίσει ότι η πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών παρείχε ουσιαστική υποστήριξη στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στο CNN μετά τη συνάντηση, επεσήμανε στον Τραμπ ότι «η μεγάλη πλειοψηφία των ευρωπαϊκών εθνών ήταν βοηθητική», συμβάλλοντας σε κρίσιμους τομείς όπως:

• η παραχώρηση στρατιωτικών βάσεων,

• η υλικοτεχνική υποστήριξη,

• οι υπερπτήσεις,

• και η τήρηση των δεσμεύσεων της Συμμαχίας.