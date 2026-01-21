Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε διαβεβαίωσε την Τετάρτη τον Ντόναλντ Τραμπ, στο περιθώριο της συνόδου του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι “θα είναι στο πλευρό” των Ηνωμένων Πολιτειών σε περίπτωση επίθεσης, μετά τις αμφιβολίες που εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος.

“Μπορείτε να είστε απόλυτα σίγουρος ότι εάν ποτέ οι Ηνωμένες Πολιτείες δεχτούν επίθεση, οι σύμμαχοί σας θα είναι στο πλευρό σας. Αυτό είναι απόλυτη εγγύηση”, δήλωσε ο Ρούτε πριν από τη συνάντησή τους.

“Θέλω πραγματικά να σας το πω, γιατί είναι σημαντικό. Με στενοχωρεί αν νομίζετε ότι δεν είναι έτσι”, συνέχισε ο γενικός γραμματέας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, δίνοντας ως παράδειγμα την επέμβαση στο Αφγανιστάν μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει στις αρχές του μήνα πως “αμφιβάλλει” ότι οι συμμαχικές χώρες του ΝΑΤΟ “θα είναι εκεί για εμάς αν τις έχουμε πραγματικά ανάγκη”. “Εμείς θα είμαστε πάντα εκεί για το ΝΑΤΟ, ακόμα κι αν αυτό δεν είναι εκεί για εμάς”, είχε προσθέσει.

Στο τέλος της συνάντησής τους σήμερα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε σε μήνυμα που ανάρτησε στην πλατφόρμα του Truth Social ότι σχεδίασε “το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας” για τη Γροιλανδία με τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ.

Παράλληλα, εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι ο γενικός γραμματέας Ρούτε είχε μια πολύ παραγωγική συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ, κατά τη διάρκεια της οποίας συζήτησαν την κρίσιμη σημασία της ασφάλειας στην περιοχή της Αρκτικής για όλους τους συμμάχους.

Λίγες ώρες νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Νταβός, απέκλεισε για πρώτη φορά τη χρήση στρατιωτικής βίας για να πάρει τον έλεγχο της Γροιλανδίας, αλλά ζήτησε “άμεσες διαπραγματεύσεις” για την απόκτησή της από τις ΗΠΑ.

Τραμπ: Το προσχέδιο της συμφωνίας για τη Γροιλανδία περιλαμβάνει τα σχέδια για την ανάπτυξη του «Χρυσού Θόλου» και πρόσβαση στον ορυκτό πλούτο

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο CNBC ότι οι ΗΠΑ και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί τους θα συνεργαστούν στην ανάπτυξη της αντιπυραυλικής ασπίδας «Χρυσός Θόλος» και στην εξόρυξη ορυκτών στη Γροιλανδία, βάσει του προσχεδίου συμφωνίας στο οποίο κατέληξε με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

«Θα συμμετάσχουν στον “Χρυσό Θόλο” και θα συμμετάσχουν στα δικαιώματα εξόρυξης ορυκτών, όπως κι εμείς», δήλωσε ο Τραμπ.

Ερωτηθείς για το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει αυτή η συμφωνία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε: «Για πάντα».

«Θεωρώ πως είναι μια πολύ καλή συμφωνία για τις ΗΠΑ, αλλά και για εκείνους», συνέχισε. «Είναι λίγο περίπλοκη, αλλά θα την εξηγήσουμε στην πορεία», είπε ο Τραμπ, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Με πληροφορίες από ΑΜΠΕ, AFP, Reuters, CNBC