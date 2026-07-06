Τον καίριο ρόλο που διαδραματίζει η Τουρκία και ο Πρόεδρός της, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για την επόμενη ημέρα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Οι δηλώσεις έγιναν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία διεξάγεται στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου.

Ο Μαρκ Ρούτε εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τη φιλοξενούσα χώρα και τον Τούρκο Πρόεδρο προσωπικά, χαρακτηρίζοντας την Άγκυρα έναν «εξαιρετικό χώρο διεξαγωγής». Συμπλήρωσε μάλιστα πως: «Η Τουρκία, συνολικά, παραμένει πραγματικά σημαντική για τη μελλοντική στρατηγική ασφάλειας του ΝΑΤΟ», εξαίροντας τόσο τη γεωγραφική της θέση, όσο και τη γενικότερη ηγετική της παρουσία εντός της Συμμαχίας.

Από τους οικονομικούς πόρους στις στρατιωτικές δυνατότητες

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης, ο Γενικός Γραμματέας απηύθυνε σαφές κάλεσμα προς τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές τους δαπάνες σε πραγματική, χειροπιαστή στρατιωτική ισχύ. Όπως δήλωσε, οι σύμμαχοι οφείλουν να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα κονδύλια για την ενίσχυση της αποτροπής, εστιάζοντας στην προμήθεια πυραύλων και συστημάτων αναχαίτισης.

Οι τρεις προτεραιότητες της Συνόδου Κορυφής

Η Σύνοδος της Άγκυρας πραγματοποιείται σε μια συγκυρία έντονων συζητήσεων για τον δίκαιο επιμερισμό των αμυντικών βαρών μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού, αλλά και υπό τη σκιά της αβεβαιότητας γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το ΝΑΤΟ, στις εργασίες της Συνόδου αναμένεται να συμμετάσχει και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.