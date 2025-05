Καθολικές ακτιβίστριες συγκεντρώθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης (7/5), σε λόφο που «βλέπει» τον τρούλο της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου, στο Βατικανό και απελευθέρωσαν ροζ καπνό από φωτοβολίδες λίγες ώρες πριν τη συνεδρίαση του Κονκλαβίου για τη διαδικασία εκλογής νέου Πάπα.

Οι ακτιβίστριες είναι μέλη της οργάνωσης «Women’s Ordination Conference» με έδρα τις ΗΠΑ, η οποία προωθεί την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα των γυναικών να χειροτονούνται διάκονοι, ιερείς και επίσκοποι στην Καθολική Εκκλησία.

Αποκλεισμένες από την εκλογή του νέου Πάπα αλλά και από κάθε ιερατικό βαθμό της καθολικής εκκλησίας, το απόγευμα της Τετάρτης οι ακτιβίστριες έδειξαν αποφασισμένες να ακουστεί η φωνή τους. «Λέμε στους Καρδινάλιους, δεν μπορείτε να συνεχίσετε να αγνοείτε το 50 τοις εκατό του καθολικού πληθυσμού, δεν μπορείτε να πάτε σε ένα κλειδωμένο δωμάτιο και να συζητήσετε το μέλλον της Εκκλησίας χωρίς τη μισή εκκλησία», δήλωσε η Μίριαμ Ντάιγκναν, Διευθύντρια της Βρετανικής Δεξαμενής Σκέψης «Wijngaards Institute for Catholic Research». Η Ντάιγκναν, γεννημένη στο Λονδίνο από Ιρλανδούς γονείς, τόνισε πως ο νέος Πάπας θα πρέπει να είναι αρκετά γενναίος για να αντιμετωπίσει σωστά το ζήτημα της χειροτονίας των γυναικών, επειδή αυτό μέχρι στιγμής δεν έχει συμβεί, ούτε από τον Πάπα Φραγκίσκο.

«Όποτε πάμε στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου (για να διαμαρτυρηθούμε) μας συλλαμβάνει η αστυνομία … και σίγουρα δεν μας καλούν στο Κονκλάβιο. Οι μόνες γυναίκες που θα δουν αυτοί οι 133 άνδρες τις επόμενες μέρες θα είναι μοναχές που καθαρίζουν τα δωμάτιά τους, τους σερβίρουν φαγητό και τακτοποιούν», δήλωσε η Ντάιγκναν. Είναι γεγονός πως οι 133 εκλέκτορες Καρδινάλιοι που συνεδριάζουν στην Καπέλα Σιξτίνα από το βράδυ της Τετάρτης για την εκλογή του νέου Ποντίφικα δεν θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν γυναικείες απόψεις για το θέμα αφού οι μόνες γυναίκες που βλέπουν είναι οι μοναχές που καθαρίζουν, τους μαγειρεύουν και τους σερβίρουν στον ξενώνα της Αγίας Μάρτα.

