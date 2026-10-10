Την έντονη ανησυχία της Ελλάδας για τη νέα κλιμάκωση των εχθροπραξιών στην Υεμένη και την ευρύτερη περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας εξέφρασε η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβης Αγλαΐα Μπαλτά, κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας στις 9 Οκτωβρίου, καταδικάζοντας τις επιθέσεις των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας, μη στρατιωτικών στόχων και κρίσιμων ενεργειακών υποδομών.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε εν μέσω νέας κλιμάκωσης του πολέμου στην Υεμένη, με τον Ειδικό Απεσταλμένο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Χανς Γκρούντμπεργκ, να προειδοποιεί ότι «τις τελευταίες εβδομάδες, η Υεμένη έχει επιστρέψει σε πόλεμο πλήρους κλίμακας, με τις εχθροπραξίες να εξαπλώνονται σε πολλαπλά μέτωπα».

Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΟΗΕ, οι συγκρούσεις έχουν ενταθεί στην περιοχή της Ταΐζ, καθώς και στις επαρχίες Μαρίμπ, Αλ Τζάουφ και Χάτζα, ενώ περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από τον Αύγουστο, αριθμός που συνιστά το μεγαλύτερο νέο κύμα εκτοπισμού από την εκεχειρία του 2022.

Η κ. Μπαλτά (φωτό) υπογράμμισε ότι οι πρόσφατες επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον των διεθνών αεροδρομίων του Ριάντ, της ‘Αμπχα και του ‘Αντεν «συνιστούν σοβαρή απειλή για την ασφάλεια των αερομεταφορών», τονίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες είναι απαράδεκτες και ενέχουν τον κίνδυνο περαιτέρω αποσταθεροποίησης της Υεμένης και της ευρύτερης περιοχής.

Επαναβεβαίωσε, παράλληλα, τη στήριξη της Ελλάδας προς τη Σαουδική Αραβία και την κυβέρνηση της Υεμένης ως προς τη διαφύλαξη της κυριαρχίας και της εδαφικής τους ακεραιότητας, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα, στα Στενά Μπαμπ ελ Μαντέμπ και στον Κόλπο του ‘Αντεν, επισημαίνοντας ότι το ζήτημα «δεν μπορεί να διαχωριστεί από την ευρύτερη πολιτική διαδικασία στην Υεμένη».

«Καταδικάζουμε με τον πλέον έντονο τρόπο τις επιθέσεις των Χούθι κατά εμπορικών πλοίων και ζητούμε τον πλήρη σεβασμό της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και της ανεμπόδιστης διέλευσης της διεθνούς εμπορικής ναυτιλίας», δήλωσε.

Η Ελληνίδα Μόνιμη Αντιπρόσωπος τόνισε ότι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και της ασφάλειας στις συγκεκριμένες θαλάσσιες οδούς είναι απαραίτητη όχι μόνο για την περιφερειακή σταθερότητα, αλλά και για το παγκόσμιο εμπόριο και την επισιτιστική και ενεργειακή ασφάλεια.

Στο πλαίσιο αυτό, επαναβεβαίωσε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει τη συνεισφορά της μέσω της ευρωπαϊκής ναυτικής επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΕΣ» (ASPIDES), για τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και την προστασία των εμπορικών πλοίων, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και με πλήρη σεβασμό στον αμυντικό χαρακτήρα της εντολής της επιχείρησης.

Αναφερόμενη στην ανθρωπιστική κατάσταση, η κ. Μπαλτά προειδοποίησε ότι η Υεμένη δεν πρέπει να διολισθήσει περαιτέρω σε μια κρίση που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μία από τις σοβαρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις παγκοσμίως. Επισήμανε τους αυξανόμενους κινδύνους για τα παιδιά, λόγω του εκτοπισμού, της επισιτιστικής ανασφάλειας, του υποσιτισμού και ασθενειών όπως η χολέρα και η ιλαρά, εκφράζοντας ιδιαίτερη ανησυχία για τη στρατολόγηση και χρησιμοποίηση παιδιών από τους Χούθι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο Συμβούλιο Ασφαλείας, τουλάχιστον 46 άμαχοι έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 130 έχουν τραυματιστεί από τον Αύγουστο, ενώ περίπου 2,2 εκατομμύρια παιδιά κάτω των πέντε ετών αντιμετωπίζουν οξύ υποσιτισμό. Παράλληλα, η χρηματοδότηση της ανθρωπιστικής έκκλησης έχει καλυφθεί μόλις κατά 22%.

Η Ελληνίδα πρέσβυς ζήτησε ασφαλή και ανεμπόδιστη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας, ενώ χαιρέτισε την απελευθέρωση ενός υπαλλήλου του ΟΗΕ και επανέλαβε την έκκληση για «άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση» των 72 υπαλλήλων του ΟΗΕ που παραμένουν υπό κράτηση, καθώς και διπλωματικού προσωπικού, εργαζομένων σε ΜΚΟ, ανθρωπιστικών οργανώσεων και άλλων αυθαίρετα κρατουμένων.

Από την πλευρά του, ο Ειδικός Απεσταλμένος του ΟΗΕ, Χανς Γκρούντμπεργκ, επισήμανε ότι οι απειλές των Χούθι κατά εμπορικών πλοίων που συνδέονται με τη Σαουδική Αραβία υπονομεύουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας όλων των κρατών και συνδέονται πλέον με την ευρύτερη αντιπαράθεση για τον έλεγχο των θαλάσσιων εμπορικών οδών και τις πιέσεις στη διεθνή αγορά ενέργειας.

«Τελικά, τα κέρδη στο πεδίο της μάχης δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τις διαπραγματεύσεις που θα απαιτηθούν για την επίλυση της σύγκρουσης», υπογράμμισε.

Κατά τη συνεδρίαση, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Σαουδικής Αραβίας, Αμπντουλαζίζ Αλ Ουασίλ, κατήγγειλε τις επιθέσεις των Χούθι κατά μη στρατιωτικών και ενεργειακών υποδομών της χώρας του, αναφερόμενος ειδικότερα στην επίθεση της 8ης Οκτωβρίου στο διεθνές αεροδρόμιο King Khalid του Ριάντ, από την οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, σκοτώθηκαν τρεις Σαουδάραβες πολίτες.

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Υεμένης, Αμπντουλάχ Αλί Φαντέλ Αλ Σααντί, υποστήριξε ότι οι επιθέσεις των Χούθι απειλούν τη σταθερότητα της περιοχής και τη διεθνή ναυσιπλοΐα, ενώ σημείωσε ότι η επιχείρηση «Αυγή της Υεμένης» αποσκοπεί στην αποκατάσταση των κρατικών θεσμών. Σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία που επικαλέστηκε, περισσότεροι από 100 ανήλικοι σκοτώθηκαν τον Σεπτέμβριο.