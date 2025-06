Την λένε Σαχάρ Εμάνι και είναι παρουσιάστρια της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν. Έγινε σύμβολο αντίστασης όταν επέστρεψε στον αέρα μόλις λίγα λεπτά μετά την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που συγκλόνισε το στούντιο απ’ όπου μετέδιδε ζωντανά.

Κατά τη διάρκεια του δελτίου ειδήσεων, ισχυρή έκρηξη – αποτέλεσμα ισραηλινής επίθεσης – έπληξε το κτίριο της κρατικής τηλεόρασης στη Τεχεράνη στο Ιράν, προκαλώντας χάος στο στούντιο. Η κάμερα κατέγραψε τη στιγμή που η παρουσιάστρια Εμάνι τρέχει να καλυφθεί, ενώ συντρίμμια έπεφταν και φωνές έλεγαν «Αλλάχου Άκμπαρ» (Ο Θεός είναι μεγάλος).

Israel’s strike on Iran’s state TV was part of its broader mission to disrupt internal communications, spread propaganda, and sow chaos to accelerate regime change.

What Israel didn’t anticipate was the defiance of anchor Sahar Emami—who, despite a clear missile warning,… pic.twitter.com/3J6mOswPJA

