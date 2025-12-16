Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Ο πρόεδρος της Βουλής της Λιβύης Ακίλα Σάλεχ, ο οποίος επισκέφθηκε πρόσφατα την Ελλάδα και είχε συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, σε συνέντευξή του στο Λιβυκό Πρακτορείο Ειδήσεων (LANA) υπογράμμισε ότι το Τουρκολυβικό Μνημόνιο θεωρείται νομικά άκυρο και ταυτόχρονα άνοιξε το δρόμο για νέες διαπραγματεύσεις με την Ελλάδα, την Αίγυπτο και την Τουρκία σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες.

Όπως τόνισε, «η Βουλή των Αντιπροσώπων είναι η μόνη αρμόδια αρχή να κυρώνει διεθνείς συμφωνίες», επαναλαμβάνοντας ότι η συμφωνία που είχε υπογράψει η κυβέρνηση του Φαγιέζ αλ-Σάρατζ με την Τουρκία «ούτε παρουσιάστηκε ούτε εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και, ως εκ τούτου, είναι νομικά άκυρη και μη δεσμευτική για το λιβυκό κράτος».

Ο Σάλεχ εξήγησε περαιτέρω ότι μόνο μια νόμιμη κυβέρνηση, η οποία έχει λάβει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, μπορεί να συνάψει διεθνείς συμφωνίες.

Σημείωσε ότι οι ενέργειες της κυβέρνησης Αλ-Σάρατζ δεν αντανακλούσαν τη βούληση του λιβυκού λαού και ως εκ τούτου δεν παράγουν νομικές δεσμεύσεις για το κράτος. «Ό,τι οικοδομείται πάνω στην παρανομία παραμένει παράνομο, ανεξάρτητα από το πόσος χρόνος κι αν περάσει», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Η δήλωση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς υπονομεύει κάθε προσπάθεια εφαρμογής στην πράξη του Τουρκολυβικού Μνημονίου, όπως επιδίωκε η Άγκυρα. Ο Σάλεχ επανέλαβε ότι μόνο νόμιμες συμφωνίες που έχουν εγκριθεί από τη Βουλή έχουν δεσμευτική ισχύ και ότι οποιοδήποτε έγγραφο υπογράφεται χωρίς αυτήν την έγκριση δεν δεσμεύει τη Λιβύη.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Βουλής τόνισε ότι η Λιβύη διαθέτει πλέον μια νέα ευκαιρία να επανακαθορίσει τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες της στην Ανατολική Μεσόγειο, μέσα από διαπραγματεύσεις με την Αίγυπτο, την Ελλάδα και την Τουρκία. Υπογράμμισε ότι η επόμενη φάση θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από συνεννόηση και συνεργασία και όχι από αντιπαράθεση, ενώ τόνισε ότι η λιβυκή κυριαρχία στα χωρικά ύδατα αποτελεί κόκκινη γραμμή που δεν μπορεί να παραβιαστεί.

Αναφερόμενος στις διεθνείς αντιδράσεις, ο Σάλεχ επισήμανε ότι μερικές χώρες αναγνωρίζουν την έλλειψη νομιμότητας του μνημονίου, ενώ άλλες το αντιμετώπισαν ως τετελεσμένο γεγονός για πολιτικούς λόγους.

Σε κάθε περίπτωση, υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε συμφωνία που δεν έχει κυρωθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων δεν δεσμεύει τη Λιβύη.

Με πληροφορίες από: The Libya Observer