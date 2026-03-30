Μια έφηβη στη Μεγάλη Βρετανία έβαλε τέλος στη ζωή της, μετά από διαδικτυακό bullying που δέχθηκε στην κουτσομπολίστικη πλατφόρμα «Tattle Life». Η κηδεία της πραγματοποιήθηκε, βυθίζοντας όλη την οικογένεια της στο πένθος, ωστόσο η παράξενη συμπεριφορά της μητέρας της συζητήθηκε έντονα.

Η Σόφι-Μέι Ντίκσον μοιράστηκε φωτογραφίες από την κηδεία της 16χρονης κόρης της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου την ακολουθούν 27.000 άτομα.

Η «influencer» μητέρα ήταν ντυμένη στα λευκά με το κεφάλι της σκυμμένο πάνω στο φέρετρο της κόρης της, Πριγκίπισσας. Ακόμη σχολιάστηκε ως «παράξενη συμπεριφορά» ότι πόζαρε χαμογελαστή με την άλλη της κόρη μπροστά από το φέρετρο.

Τα σχόλια στις αναρτήσεις της ήταν σκληρά, αλλά εκείνη δεν δίστασε να απαντήσει στους ακολουθούς της. Η Ντίκσον είπε ότι «δεν μετέδωσε την κηδεία για τις προβολές», απλώς ήθελε να μοιραστεί «μια πολύ ξεχωριστή στιγμή».

Σε μια ασπρόμαυρη ανάρτηση, έγραψε: «26.3.26. Η μέρα που έβαλα το μωρό μου να κοιμηθεί για τελευταία φορά. Το πιο δύσκολο αντίο. Πώς δέχεσαι ποτέ να φιλήσεις το μωρό σου για τελευταία φορά; Σ’ αγαπώ Πριγκίπισσα. Θα σε δω στον παράδεισο κορίτσι μου. Σε παρακαλώ, να είσαι στις πύλες να με υποδεχτείς όταν έρθει η ώρα μου και να μου δείξεις τα πάντα».

Τα σχόλια κάτω από τις αναρτήσεις της ήταν επικριτικά: «Το βρίσκω εντελώς παράξενο. Θυμάμαι να θάβω τον σύντροφό μου και μετά βίας μπορούσα να ντυθώ ή να μιλήσω σε κανέναν», έγραψε μια γυναίκα.

«Ξέρω ότι όλοι πενθούμε διαφορετικά, αλλά ουάου, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η ματαιοδοξία σε έχουν πραγματικά καταλάβει. Αυτό είναι πραγματικά περίεργο», σχολίασε ένας άλλος χρήστης των social media.

Η ανάρτηση της μητέρας influencer:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη CocoChanelandLouisVuitton 🐩 🐕 (@sophiemaydickson.dogs)

Πηγή: DailyMail