Θύελλα αντιδράσεων έχει ξεσπάσει στο Βέλγιο με έναν νέο νόμο που δίνει το δικαίωμα στους μαστροπούς να καταγγέλλουν τις ιερόδουλες, που αρνούνται να κάνουν σεξ με κάποιον πελάτη.

Ο συγκεκριμένος νόμος ψηφίστηκε στις 3 Μαΐου με 93 ψήφους υπέρ και 33 αποχές από το βελγικό κοινοβούλιο, σε μια προσπάθεια του κράτους να κατοχυρώσει νομικά τα δικαιώματα των εργαζομένων στη βιομηχανία του σεξ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η νομοθεσία προβάλλεται στα μέσα της χώρας ως νίκη της βελγικής Ένωσης Εργαζομένων στο σεξ, η οποία είχε ασκήσει εκτεταμένες πιέσεις για τη νομοθεσία. Ο νόμος περιγράφει ότι οι ιερόδουλες θα λαμβάνουν ασφάλιση υγείας, σύνταξη, άδεια μητρότητας και αδείας, καθώς και επιδόματα ανεργίας. Παράλληλα, οι μαστροποί τους θα είναι υποχρεωμένοι να τους παρέχουν ένα «κουμπί ασφαλείας» για να το χρησιμοποιούν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Belgium has passed a law stating that the government can intervene in cases where prostitutes refuse sexual acts too frequently.

Pimps may file an official government complaint against their "workers" if they refuse sex more than 10 times in six months.https://t.co/rUN0E7YkJe

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— ThePublica (@ThePublicaNow) May 12, 2024