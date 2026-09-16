Μια φωτογραφία που κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες δείχνει τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε μια τρυφερή στιγμή, να φιλά την εκτελεστική βοηθό του, Νάταλι Χαρπ, σε ένα γήπεδο γκολφ.

Η συγκεκριμένη εικόνα, η οποία αναπαράχθηκε με ταχύτητα φωτός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, άναψε «φωτιές» στους χρήστες, με πολλούς να κάνουν λόγο για αδιάσειστη απόδειξη ερωτικής σχέσης μεταξύ του Τραμπ και της στενής του συνεργάτιδας. Στο πλάνο εν τούτοις, διακρίνεται απλώς ένας άνδρας, ντυμένος στα λευκά, με τον σωματότυπο του Τραμπ αγκαλιά με μια ξανθιά γυναίκα που κρατά ένα μπαστούνι του γκολφ, με ένα αμαξίδιο στο φόντο.

Ωστόσο, η αλήθεια φαίνεται να απέχει πολύ από τη σφαίρα του σκανδάλου, μετατοπιζόμενη στη σφαίρα της ψηφιακής απάτης και των fake news που αναπαράγει η Τεχνητή Νοημοσύνη. Αρκετή όμως για να προκαλέσει πλήθος από σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα «σημάδια» του AI και τα έξι δάχτυλα

Καθώς η φωτογραφία κυκλοφορούσε σε διάφορες αναλύσεις -από πολύ θολές μέχρι πιο καθαρές- τα «λαγωνικά» του διαδικτύου άρχισαν να παρατηρούν ορισμένες εξόφθαλμες παρατυπίες. Η πιο τρανταχτή από αυτές; Η γυναίκα στη φωτογραφία φαίνεται να διαθέτει έξι δάχτυλα στο ένα της χέρι.

Το συγκεκριμένο στοιχείο αποτελεί «σήμα κατατεθέν» των γεννητριών εικόνων τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες συχνά δυσκολεύονται να αποδώσουν με ακρίβεια την ανθρώπινη ανατομία. Παράλληλα, χρήστες επεσήμαναν κι άλλες αλλόκοτες λεπτομέρειες, όπως η παράλογη θέση και η αφύσικη όψη των μπαστουνιών του γκολφ στο αμαξίδιο, αλλά και ανατομικές αστοχίες στην απεικόνιση του ίδιου του Τραμπ.

Εργαλεία ανίχνευσης τεχνητής νοημοσύνης έχουν επίσης χτυπήσει «κόκκινο», χαρακτηρίζοντας την εικόνα ως συνθετική, αν και αναμένεται περαιτέρω επιβεβαίωση από ανεξάρτητους ελεγκτές γεγονότων (fact-checkers).

Ποια είναι η Νάταλι Χαρπ

Η Νάταλι Χαρπ αποτελεί πρόσωπο κλειδί στον στενό κύκλο του Ντόναλντ Τραμπ, συνοδεύοντάς τον συχνά στις μετακινήσεις του. Έχει φωτογραφηθεί στο πλευρό του στο Trump National Golf Club στη Βιρτζίνια, αλλά και στο πρόσφατο ταξίδι του στην Ιρλανδία. Αυτή ακριβώς η συχνή παρουσία της στο πλευρό του πρώην προέδρου φαίνεται πως έδωσε την αφορμή (και το υλικό) στους δημιουργούς της fake φωτογραφίας για να στήσουν το ψηφιακό τους αφήγημα.

Μέχρι στιγμής, πάντως, καμία πλευρά δεν έχει σχολιάσει επίσημα το γεγονός. Όλες οι ενδείξεις, ωστόσο, συγκλίνουν στο συμπέρασμα πως πρόκειται για ακόμα ένα, μάλλον άκομψο, δημιούργημα της Τεχνητής Νοημοσύνης που στόχο είχε να παραπλανήσει το κοινό εν μέσω της προεκλογικής περιόδου στις ΗΠΑ.