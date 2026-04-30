Μπορεί στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το κεντρικό γεγονός να ήταν η ένοπλη επίθεση του 31χρονου Κόουλ Τόμας Άλεν, σάλο όμως προκάλεσε στα κοινωνικά δίκτυα ένα φόρεμα… Τα τελευταία 24ωρα έντονα συζητιέται η ενδυματολογική επιλογή της συζύγου του υπουργού Πολέμου των ΗΠΑ, του Πιτ Χέγκσεθ.

Το φόρεμα που διάλεξε η Τζένιφερ Ροσέ έφερε τα «πάνω – κάτω» στα social media.

Ειδικότερα, η ανάρτηση της 18χρονης influencer Έλα Ντέβι στο Χ για το φόρεμα της Ροσέ συγκέντρωσε πάνω από 6 εκατομμύρια views. «Η σύζυγός του Χέγκσεθ φόρεσε φόρεμα από το Temu στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου (δεν κάνω πλάκα)».

Σύμφωνα με τον Guardian το φόρεμα της συζύγου του Πιτ Χέγκσεθ είναι παρόμοιο με ένα από το Shein αξίας 42 δολαρίων.

«Αυτό το στοιχείο προκάλεσε αντιδράσεις. Το Shein είναι μια γιγαντιαία κινεζική αγορά γρήγορης μόδας και το Temu είναι η απάντηση της χώρας στην Amazon, την ώρα που Χέγκσεθ υποστηρίζει τον εθνικισμό και το πρώτα η Αμερική. Οι ΗΠΑ συνεχίζουν επίσης να εμπλέκονται σε εμπορικό πόλεμο με την Κίνα, και η Ροσέ έχει μιλήσει ανοιχτά για την απειλή που βλέπει να αποτελεί το έθνος για τον κόσμο» σημειώνει η βρετανική εφημερίδα.

Ωστόσο, η ακροδεξιά ακτιβίστρια, Λόρα Λούμερ απάντησε στα επικριτικά σχόλια για το φόρεμα της Ροσέ: «Φαίνεται καταπληκτική. Νόμιζα ότι η αριστερά είχε να κάνει με το να “τρώει τους πλούσιους”; Τώρα θέλετε να βάλετε στο μάτι κάποια που δεν σπατάλησε 10.000 δολάρια σε ένα φόρεμα που θα φορέσει μόνο μία φορά;».

Δείτε σχετικό βίντεο από την εκδήλωση:

«Φαίνεται υπέροχη! Ποιος νοιάζεται από πού είναι;», έγραψε χρήστης των κοινωνικών δικτύων.

Το φόρεμα της κυρίας Χέγκσεθ δεν προκαλεί αντιδράσεις μόνο και μόνο επειδή πρόκειται για ένα φθηνό ρούχο. Άλλη είναι η αιτία ανησυχίας, λέει η ειδικός σε θέματα βιώσιμης μόδας Άτζα Μπάρμπερ σύμφωνα με τον Guardian. «Τα εγκλήματά τους είναι πολλά… και το ότι η Ροσέ έβαλε φόρεμα από εργαστήριο κατεργασίας σκραπ είναι ένα από αυτά», είπε.

Η Μπάρμπερ υποστήριξε ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις συνθήκες εργασίας πίσω από τα ρούχα χαμηλού κόστους.

Παρ ‘όλα αυτά, οι αντιδράσεις ήταν ποικίλες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι επικριτές επεσήμαναν την αντίφαση μεταξύ του εθνικιστικού μηνύματος «οι ΗΠΑ πρώτα» της κυβέρνησης Τραμπ και της επιλογής ενός φορέματος fast fashion από την Κίνα.

«Η συλλογή μόδας της Temu αποτελείται αποκλειστικά από κλεμμένα σχέδια. Ένας κριτικός μόδας θα έπρεπε να το ξέρει αυτό;», έγραψε επικρτικά ένας χρήστης.

Ενώ άλλοι υπερασπίστηκαν την επιλογή της, υποστηρίζοντας ότι το να φορά κανείς προσιτά ρούχα δεν θα έπρεπε να αποτελεί πρόβλημα. Τόσο ο Χέγσεθ όσο και η σύζυγός του δεν έχουν σχολιάσει το γεγονός.