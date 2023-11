Σάλο έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις του θρυλικού τραγουδιστή των Pink Floyd, Ρότζερ Γουότερς, ο οποίος αρνήθηκε να καταδικάσει τη σφαγή πολλών εκατοντάδων αμάχων στο Ισραήλ από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, ή ακόμη και να αναγνωρίσει ότι συνέβη, υποστηρίζοντας ότι ότι αποτελεί μία θεωρία συνωμοσίας.

«Πώς γίνεται να μην άκουσε ο ισραηλινός στρατός τους κρότους όταν (οι μαχητές της Χαμάς) ανατίναξαν οτιδήποτε έπρεπε να ανατινάξουν για να περάσουν τα σύνορα; Υπάρχει κάτι πολύ ύποπτο στην όλη ιστορία», λέει στο podcast «System Update».

Pink Floyd co-founder Roger Waters on the October 7th Massacre:

“We don’t yet know what happened”

“Maybe there were some individual cases of civilians getting killed”

“Israel is making up stories” pic.twitter.com/bUIvY90XRd

— Visegrád 24 (@visegrad24) November 7, 2023