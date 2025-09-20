Έντονες αντιδράσεις στον τουρκικό Τύπο προκάλεσε η χθεσινή ανάρτηση του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, με αναφορές στους λόγους για τους οποίους «θαυμάζει την ηγεσία του Ισραήλ» όπως έγραψε και τις πολιτικές της.

Μάλιστα, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε μεταξύ άλλων πως το Ισραήλ είναι «η μόνη Δημοκρατία στη Μέση Ανατολή με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, ότι είναι ένα κράτος που προσφέρει μέχρι σήμερα απέραντη πρόοδο στην επιστήμη, έχοντας τους περισσότερους νομπελίστες από κάθε άλλο Κράτος στον κόσμο, ότι είναι ένα Κράτος που μάχεται για την επιβίωση του, καθώς οι εχθροί του δε ζητούν απλώς την ήττα του στον πόλεμο αλλά την ολοκληρωτική του εξαφάνιση από τον χάρτη».

Η Milliyet χαρακτηρίζει τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη προκλητικές, καθώς όπως σημειώνει ο Έλληνας υπουργός επαίνεσε το Ισραήλ για τις στρατιωτικές του ικανότητες και στόχευσε ταυτόχρονα την Τουρκία την οποία χαρακτήρισε «εχθρό».



«Ο Ερντογάν λέει ότι η Ιερουσαλήμ ανήκει στους Άραβες. Ο Νετανιάχου, από την άλλη πλευρά, μας υπενθυμίζει ότι η Ιερουσαλήμ είναι εβραϊκή πόλη. Η Ιερουσαλήμ είναι πράγματι εβραϊκή πόλη. Οι Εβραίοι ίδρυσαν αυτή την πόλη, η ιερή πόλη είναι κληρονομιά τους. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τα ιστορικά γεγονότα» είναι η δήλωση Γεωργιάδη που αναδημοσιεύει η Milliyet και επισημαίνει ότι ο Ελληνας υπουργός Υγείας επεξήγησε το ζήτημα λέγοντας:

«Το να δεχτούμε ότι η Ιερουσαλήμ μοιράζεται εξ ημισείας με τους Άραβες θα ισοδυναμούσε με την άρνηση των πολιτιστικών και συναισθηματικών δεσμών μας με ορισμένες περιοχές στο επίκεντρο του ελληνικού κόσμου”.

Τέλος, η Milliyet επισημαίνει και τις δηλώσεις Γεωργιάδη ότι η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει τη διαδικασία εξοπλισμού της και ότι η ελληνική κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση. «Αναφερόμενος στην ανακοίνωση για την τέταρτη φρεγάτα Belhara, ο Έλληνας υπουργός είπε: Με τα F-35, τα Rafale και τα Belhara, η χώρα μας έχει αυξήσει σημαντικά την αμυντική της δύναμη. Βρισκόμαστε σε πολύ ισχυρότερη θέση σε σύγκριση με την περίοδο του μνημονίου πριν από 10 χρόνια» έγραψε η Milliyet.

Και ο τουρκικός ιστότοπος ABC gazetesi μεταδίδει: «Σκανδαλώδης δήλωση από την Ελλάδα: Πήρε θέση στην κρίση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας!».

Η δήλωση του Έλληνα υπουργού προκάλεσε αναταραχή αναφέρει σε δημοσίευμά του το ABC gazetesi και επισημαίνει ότι ο υπουργός Υγείας Γεωργιάδης χαρακτήρισε την Ιερουσαλήμ «εβραϊκή πόλη», το Ισραήλ «βασικό σύμμαχο» και την Τουρκία εχθρό.