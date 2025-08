Not Just Little! Meet Copenhagen’s Big Mermaid 🧜‍♀️✨ | Dragør Fort 🇩🇰

Not Just Little! Meet Copenhagen’s Big Mermaid 🧜‍♀️✨ | Dragør Fort 🇩🇰 Copenhagen is known for the Little Mermaid, but did you know there’s also a Big Mermaid and even a Modified Mermaid?This video features the Big Mermaid statue standing tall near Dragør Fort, south of Copenhagen.Less crowded, more majestic — and a perfect photo spot by the sea.Discover Copenhagen’s lesser-known mermaid with My Danish Experience 🧜‍♀️🇩🇰”📍 Location: Dragør Fort, Copenhagen📷 Statue: The Big Mermaid (Near Dragør Havn)🗓️ Date: July 2025Tags: Big Mermaid Statue, Dragør Fort, Copenhagen hidden spots, Mermaid statues in Denmark. #MyDanishExperience #BigMermaid #DragorFort #HiddenCopenhagen #CopenhagenMermaid #DenmarkViews #MermaidStatue #DragorMagic #ScandiSpots #CoastalCopenhagen #OffbeatDenmark #CopenhagenTrip #ViralEurope #TravelReels #NordicExplorer

