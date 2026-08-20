Ο στρατός του Ισραήλ επιβεβαίωσε επίσημα ότι δυνάμεις του σημείωσαν με αριθμούς Παλαιστίνιους υπόπτους, κατά τη διάρκεια εφόδου στο χωριό Καμπατίγια, στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης.

Η παραδοχή αυτή έρχεται παρότι η διοίκηση του IDF είχε προηγουμένως χαρακτηρίσει την εν λόγω πρακτική ως απαράδεκτη.

Σε σχετική τοποθέτησή τους προς τα μέσα ενημέρωσης, εκπρόσωποι των ισραηλινών δυνάμεων ανέφεραν ότι έγιναν αυστηρές συστάσεις σχετικά με τη σοβαρότητα του παραπτώματος προς τους εμπλεκόμενους στρατιώτες, υποστηρίζοντας πως «ελήφθησαν τα απαραίτητα μαθήματα». Μια δήλωση που ταυτίζεται σχεδόν απόλυτα με την τοποθέτηση του στρατού σε παρόμοιο συμβάν τον περασμένο Απρίλιο.

Καταγγελίες για βία και προειδοποιήσεις

Αφορμή για τη δημοσιοποίηση του θέματος στάθηκε οπτικοακουστικό υλικό, στο οποίο εμφανίζεται ένας Παλαιστίνιος με τον αριθμό «44» αποτυπωμένο στο μέτωπό του. Ο ίδιος ανέφερε ότι η ανάκριση πραγματοποιήθηκε από Ισραηλινούς στρατιώτες, οι οποίοι σημείωσαν με τον ίδιο τρόπο κι άλλους προσαχθέντες, ενώ παράλληλα τον προειδοποίησαν να μην εμπλακεί σε επεισόδια σε περίπτωση εισβολής οικιστών στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η εφημερίδα Haaretz, αρκετοί από τους πολίτες που κρατήθηκαν κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής επιχείρησης έφεραν αριθμητικά σημάδια στο πρόσωπο ή σε άλλα σημεία του σώματός τους.

Παράλληλα, παλαιστινιακές πηγές καταγγέλλουν ότι ορισμένοι από τους συλληφθέντες υπέστησαν ξυλοδαρμό.

Το χρονικό της εφόδου και οι πολιτικές αντιδράσεις

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι στο πλαίσιο ευρείας κλίμακας επιχείρησης, η επίλεκτη μονάδα «Duvdevan» προχώρησε στη σύλληψη δύο Παλαιστινίων με την κατηγορία σχεδιασμού τρομοκρατικών επιθέσεων. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε περίπου 100 κτίρια, όπου προσήχθησαν και ανακρίθηκαν δεκάδες ύποπτοι.

Το συμβάν προκάλεσε την έντονη αντίδραση του βουλευτή του συνασπισμού Hadash-Ta’al, Αχμάντ Τίμπι, ο οποίος σε ανάρτησή του χαρακτήρισε την ενέργεια «σοκαριστική και αποτρόπαια», σημειώνοντας ότι ξυπνά μνήμες από «σκοτεινές περιόδους της ιστορίας».

Ένα ιστορικό ταμπού και το προηγούμενο του Απριλίου

Η αναγραφή αριθμών στο ανθρώπινο δέρμα αποτελεί διαχρονικά αυστηρό ταμπού για την ισραηλινή κοινωνία, καθώς παραπέμπει ευθέως στα τατουάζ με τα οποία σημάδευαν οι Ναζί τους κρατούμενους στα στρατόπεδα συγκέντρωσης κατά το Ολοκαύτωμα.

Παρά τις επικρίσεις, δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται ανάλογη συμπεριφορά. Τον Απρίλιο, γυναίκες από την Παλαιστίνη εθεάθησαν με αριθμούς γραμμένους στα χέρια τους, όταν τους επιτράπηκε προσωρινά η είσοδος στον καταυλισμό της Τζενίν για να παραλάβουν προσωπικά τους αντικείμενα. Τότε, ο στρατός είχε δικαιολογήσει την ενέργεια ισχυριζόμενος ότι προσπαθούσε να διατηρήσει την τάξη χωρίζοντας τον καταυλισμό σε τομείς, ενώ υποστήριξε ότι η ιδέα προήλθε από τους ίδιους τους κατοίκους, αναγνωρίζοντας ωστόσο εκ των υστέρων «λανθασμένη κρίση».

Κλιμάκωση της βίας και μαζικοί εκτοπισμοί

Τα περιστατικά αυτά εντάσσονται στο πλαίσιο των εκτεταμένων επιχειρήσεων κατά ανταρτών, που διεξάγει ο ισραηλινός στρατός στη βόρεια Δυτική Όχθη. Η επιχείρηση «Iron Wall», που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2025 με στόχο την εξάρθρωση ένοπλων οργανώσεων, έχει οδηγήσει στον εκτοπισμό δεκάδων χιλιάδων Παλαιστινίων.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ από τον αναπληρωτή ειδικό συντονιστή για τη Μέση Ανατολή, Ραμίζ Αλακμπάροφ, δεκάδες παλαιστινιακές κοινότητες έχουν εκτοπιστεί πλήρως ή μερικώς τα τελευταία χρόνια, ενώ χιλιάδες κάτοικοι υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω της βίας των οικιστών, των κατεδαφίσεων και των αναγκαστικών εκδιώξεων.

Πηγή: Times of Israel