Ο Έρικ Σμιντ, ο 70χρονος δισεκατομμυριούχος και πρώην διευθύνων σύμβουλος της Google φαίνεται πως έχει σχέση με την 27χρονη κόρη του πρωθυπουργού της Βαυαρίας.

Η Γκλόρια Μπέρκαντ εθεάθη μαζί με τον Σμιντ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με τη γερμανική Bild.

«Ποια είναι η γυναίκα, η οποία ερωτεύτηκε ο Έρικ Σμιντ», έγραφε ο τίτλος του άρθρου της Bild, που συνοδευόταν με μια φωτογραφία της 27χρονης.

Ωστόσο, σημειώνεται πως κανείς από τους δύο δεν έχει σχολιάσει τα δημοσιεύματα για τη σχέση τους. Πάντως, κοντινός άνθρωπος του δισεκατομμυριούχου δήλωσε πως «πρόκειται για φιλία, όχι για σχέση».

«Η Γκλόρια, κόρη του πρωθυπουργού της Βαυαρίας Μάρκους Σέντερ, είναι πολύ κάτι περισσότερο από μια φίλη του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της Google», ανέφερε η Bild, προσθέτοντας ότι η 27χρονη καλλονή έχει «ένα εντυπωσιακό υπόβαθρο ως οικονομολόγος, μοντέλο και συγγραφέας».

Σύμφωνα με την Bild, η Γκλόρια μοιράζει το χρόνο της μεταξύ Νέας Υόρκης, Λος Άντζελες και Γερμανίας, κινούμενη άνετα ανάμεσα στους ελίτ κύκλους της πολιτικής, των επιχειρήσεων και του πολιτισμού.

Πρόκειται για μια εντυπωσιακή γυναίκα με καστανά μακριά μαλλιά και καταγάλανα μάτια. Είναι πολύ ενεργή στα social media, επιδεικνύοντας την χλιδάτη ζωή της.

Δείτε αναρτήσεις:

Τέλος, ο 70χρονος δισεκατομμυριούχος είναι παντρεμένος με τη Γουέντι Μπόιλ από το 1980. Δεν έχουν πάρει διαζύγιο, όμως μένουν χωριστά εδώ και χρόνια.

Μαζί έχουν αποκτήσει δύο κόρες, τη Σόφι και την Άλισον, ενώ έχουν ιδρύσει το Schmidt Family Foundation για τη βιωσιμότητα.