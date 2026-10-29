Ένα πρωτοφανές σκάνδαλο απασχολεί τις εκπαιδευτικές και δικαστικές Αρχές στη Γερμανία, με επίκεντρο μία 62χρονη καθηγήτρια, η οποία κατάφερε να αμείβεται κανονικά επί 16 συναπτά έτη, χωρίς να διδάξει ούτε μία ώρα.

Σύμφωνα με αποκαλύψεις της εφημερίδας Bild, η εκπαιδευτικός φέρεται να απέσπασε ποσό που αγγίζει τις 250.000 ευρώ από το ίδρυμα όπου ανήκε οργανικά, την ώρα που παράλληλα δραστηριοποιούνταν εμπορικά στον χώρο των καλλυντικών και της περιποίησης.

Η απουσία της ξεκίνησε το 2009, από Επαγγελματικό Λύκειο Διοίκησης Επιχειρήσεων στην πόλη Βέζελ, στα δυτικά της χώρας. Η ίδια επικαλούνταν διαρκώς ψυχολογικά προβλήματα και χρόνια νοσήματα, διασφαλίζοντας τη συνεχή ανανέωση της αναρρωτικής της άδειας.

Παράλληλη επιχείρηση ομορφιάς και διοικητικές παραλείψεις

Καθ’ όλο αυτό το διάστημα, οι μηνιαίες της αποδοχές ως δημόσιας λειτουργού κυμαίνονταν μεταξύ 5.051 και 6.174 ευρώ. Παράλληλα με την αποχή της από τις σχολικές αίθουσες, η καθηγήτρια ασκούσε το επάγγελμα της φυσικοπαθητικού και διατηρούσε δική της εμπορική δραστηριότητα με προϊόντα φροντίδας δέρματος.

Το περιστατικό αναδεικνύει σοβαρά κενά στις ελεγκτικές διαδικασίες του γερμανικού κράτους. Βάσει του κανονισμού, οποιοσδήποτε υπάλληλος απουσιάζει πέραν του τριμήνου υποχρεούται να περάσει από ανεξάρτητη επιτροπή πιστοποίησης της υγείας του. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο έλεγχος αυτός παρακάμφθηκε συστηματικά για πάνω από μια δεκαετία, με τις ιατρικές γνωματεύσεις να γίνονται δεκτές άκριτα.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση μετά από 16 χρόνια

Η πολυετής παράλειψη έφτασε στο τέλος της το 2024, όταν η αλλαγή της διοίκησης στο Επαγγελματικό Κολέγιο του Βέζελ προκάλεσε εκτεταμένο εσωτερικό έλεγχο στα αρχεία του προσωπικού. Χαρακτηριστικό του μεγέθους της παράβλεψης είναι πως ο προηγούμενος Διευθυντής, που βρισκόταν στη θέση του από το 2015, δεν είχε συναντήσει ποτέ τη συγκεκριμένη καθηγήτρια.

Η Υπουργός Παιδείας του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, Ντοροτέ Φέλερ, εξέφρασε δημόσια τον αποτροπιασμό της για την υπόθεση, τονίζοντας ότι εγείρονται σοβαρά ερωτήματα για το πώς λειτούργησε ο μηχανισμός εποπτείας.

Το «μπλόκο» της Δικαιοσύνης και τα πλαστά πιστοποιητικά

Όταν οι κρατικές Αρχές ζήτησαν τελικά από την εκπαιδευτικό να εξεταστεί από ανεξάρτητο ιατροσυμβούλιο, εκείνη αρνήθηκε κατηγορηματικά και κατέφυγε στα δικαστήρια. Η νομική της αντίσταση ωστόσο κατέρρευσε, καθώς το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της περιοχής απέρριψε την προσφυγή της, ανοίγοντας τον δρόμο για την υποχρεωτική ιατρική της αξιολόγηση.

Η ανάκτηση των χρημάτων από το Δημόσιο παραμένει νομικά σύνθετη, αφού απαιτείται αδιάσειστη απόδειξη ότι τα ιατρικά δικαιολογητικά της ήταν εξ αρχής ψευδή.

Την ίδια στιγμή, οι εισαγγελικές Αρχές της έχουν απαγγείλει κατηγορίες και για πλαστογραφία, καθώς εντοπίστηκαν δύο παραποιημένα ιατρικά έγγραφα για καταδυτική δραστηριότητα, τα οποία έφεραν υπογραφή και σφραγίδα γιατρού που δεν υπήρξε ποτέ.