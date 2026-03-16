Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Ο Πίτερ Τιλ, ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας και ένθερμος υποστηρικτής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ξεκίνησε την Κυριακή μια σειρά διαλέξεων κεκλεισμένων των θυρών στη Ρώμη εξερευνώντας την έννοια του Αντιχρίστου.

Το… «μόνο με πρόσκληση» συνέδριο, το οποίο διαρκεί μέχρι την Τετάρτη, δεν είναι ανοιχτό στον Τύπο και ο χώρος διεξαγωγής του δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Οι διοργανωτές που αναφέρονται στα μέσα ενημέρωσης λένε ότι οι συμμετέχοντες προέρχονται από ακαδημαϊκούς, τεχνολογικούς και θρησκευτικούς κύκλους.

Ο Τιλ είναι συνιδρυτής της γνωστής και στην Ελλάδα Palantir Technologies, μιας εταιρείας λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης με βαθείς δεσμούς με τις υπηρεσίες άμυνας και πληροφοριών των ΗΠΑ, κι έχει αφιερώσει τα τελευταία χρόνια αυξανόμενη προσοχή στις θρησκευτικές και φιλοσοφικές ιδέες.

Ο γερμανο-αμερικανός επιχειρηματίας κέρδισε την περιουσία του ως συνιδρυτής της PayPal, επενδυτής του Facebook και της εταιρείας Palantir, η οποία κατηγορείται ότι χρησιμοποιείται από απολυταρχικά καθεστώτα.

Μάλιστα, τον Δεκέμβριο του 2020, στην καρδιά της πανδημίας, αποκαλύφθηκε μια εκτενής συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης με την πολυεθνική Palantir Technologies, με θέμα την αντιμετώπιση της πανδημίας, η οποία είχε παραμείνει κρυφή για 8 ολόκληρους μήνες. Η συνεργασία, μάλιστα, αποκαλύφθηκε από την ίδια την εταιρεία, προκαλώντας τότε πλήθος ερωτημάτων και δημοσιευμάτων.

Ο Τιλ πέρυσι είχε μια παρόμοια σειρά συνομιλιών στο Σαν Φρανσίσκο διερευνώντας την πιθανότητα ο Αντίχριστος – ως μια φιγούρα που αντιτίθεται ή αρνείται τον Χριστό – να εμφανιστεί στην παγκόσμια σκηνή.

Συγκεκριμένα, ο Τιλ έχει πει ότι είναι επιφυλακτικός μήπως εμφανιστεί ένας Αντίχριστος ο οποίος θα δημιουργήσει μια παγκόσμια κυβέρνηση με την υπόσχεση να σταματήσει τον πυρηνικό πόλεμο, την τεχνητή νοημοσύνη ή την καταστροφή που προκαλείται από το κλίμα.

Ο 58χρονος Τιλ μεγάλωσε σε μια Ευαγγελική Χριστιανική οικογένεια και είπε ότι ο Χριστιανισμός διαμορφώνει την κοσμοθεωρία του.

Η επίσκεψή του έχει τραβήξει την προσοχή της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, η οποία, υπό την ηγεσία του νέου πάπα Λέοντα ΙΔ’, τον πρώτο ποντίφικα των ΗΠΑ, επέκρινε ανοιχτά ορισμένες από τις πολιτικές του Τραμπ. Ο Πάπας έχει επίσης προειδοποιήσει για τους κινδύνους που εγκυμονεί η τεχνητή νοημοσύνη.

Καθολικά πανεπιστήμια στη Ρώμη διέψευσαν τις εικασίες του Τύπου ότι μπορεί να φιλοξενούν την εκδήλωση και δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση μεταξύ του Τιλ και του Πάπα, σύμφωνα με την επίσημη ατζέντα του Πάπα.

Ο πατέρας Πάολο Μπενάντι, ο οποίος συμβουλεύει τον Πάπα για την τεχνητή νοημοσύνη, έγραψε σε ένα δοκίμιο που δημοσιεύτηκε το Σάββατο ότι ο Tιλ λειτουργούσε ως «πολιτικός θεολόγος» στη Silicon Valley.

«Ολόκληρη η δράση του Tιλ μπορεί… να διαβαστεί ως μια παρατεταμένη πράξη αίρεσης ενάντια στη φιλελεύθερη συναίνεση: μια πρόκληση στα ίδια τα θεμέλια της πολιτικής συνύπαρξης, την οποία τώρα θεωρεί ξεπερασμένη», έγραψε ο Μπενάντι στον ιστότοπο Le Grand Continent.

Το δημοσίευμα είχε τίτλο: «Αμερικανική αίρεση: πρέπει να καεί ο Πίτερ Τιλ στην πυρά;»

Μια εφημερίδα που ανήκει στη διάσκεψη των Ιταλών επισκόπων, L’Avvenire, δημοσίευσε επίσης μια σειρά άρθρων την περασμένη εβδομάδα που ασκούσαν έντονη κριτική στον Τιλ.

Ένα άρθρο προειδοποιούσε ότι δεν πρέπει να επιτρέπεται οι ηγέτες τεχνολογίας να ορίζουν τα δικά τους ηθικά όρια, υποστηρίζοντας ότι οι κυβερνήσεις έπρεπε να υπερασπιστούν τη δημοκρατική εποπτεία των ψηφιακών πλατφορμών και να αντισταθούν στη διάδοση της παραπληροφόρησης.

Ο Tιλ διατηρεί στενούς δεσμούς με προσωπικότητες στην Ουάσιγκτον, συμπεριλαμβανομένου του αντιπροέδρου Βανς, ο οποίος είναι ο ίδιος καθολικός. Η εμφάνιση του Tιλ στη Ρώμη ακολουθεί μια σειρά από επισκέψεις στην Ιταλία από εξέχουσες προσωπικότητες που συνδέονται με τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του Στιβ Μπάνον, Έλον Μασκ, και του ίδιου του Βανς.

Δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση μεταξύ του Tιλ και της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, σύμφωνα με την ατζέντα της Μελόνι.

Σε μια πολύκροτη συνέντευξη που παραχώρησε ο Τιλ τον Ιούνιο του 2025, ο Ρος Ντούδατ των New York Times τον ρώτησε στα ίσα για το αν είναι ο ίδιος εργαλείο του Αντίχριστου, δεδομένου ότι μόνο μια απολυταρχική κυβέρνηση θα είχε κάθε λόγο να χρησιμοποιήσει το λογισμικό πολέμου και μαζικής παρακολούθησης που αναπτύσσει η Palantir.

«Προφανώς, δεν πιστεύω ότι κάνω κάτι τέτοιο» δήλωσε αμήχανα ο Τιλ.