Ένα βίντεο που ανέβασε η 36χρονη Άννα Σαπάρινα, δημοφιλής blogger από το Σαράτοφ της Ρωσίας, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα. Μέσα από αυτό φαίνεται καθαρά η ίδια να βάζει τον γιο της σε μια σακούλα και να ρουφάει τον αέρα από αυτήν, με μια ηλεκτρική σκούπα.

Το παιδί αρχικά σιωπηλό, αρχίζει να φωνάζει «μαμά» όταν αισθάνεται τη δυσφορία από την έλλειψη οξυγόνου. Η 36χρονη απαντά γελώντας, λέγοντας «μπορείς και να σταματήσεις τελείως την παροχή οξυγόνου στη σακούλα».

Η δημοσιοποίηση του βίντεο προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, με πολλούς να καταδικάζουν τη μητέρα για το επικίνδυνο παιχνίδι και τις ενέργειές της, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή του παιδιού της. Οι τοπικές κοινωνικές υπηρεσίες έχουν ήδη ζητήσει να διεξαχθεί έλεγχος, για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζει το παιδί.

Η Άννα Σαπάρινα, η οποία είναι γνωστή για το δημοφιλές blog της, το οποίο ασχολείται με τη γονεϊκότητα, είχε μέχρι σήμερα πολλές προβολές για τα βίντεό της. Ωστόσο, το συγκεκριμένο περιστατικό φαίνεται να έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση του κοινού, των αστυνομικών Αρχών και των κοινωνικών φορέων.