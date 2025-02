Την πολιτική κατάσταση στις ΗΠΑ σχολίασε με τον δικό της τρόπο μια ομάδα από… χάκερς, η οποία στοχοποίησε το υπουργείο Στέγασης και Αστικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων Πολιτειών, προκαλώντας αναστάτωση στο προσωπικό του.

Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου, οι οθόνες του υπουργείου άρχισαν απροειδοποίητα να προβάλουν ένα βίντεο που έδειχνε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να φιλάει τα πόδια του Ίλον Μασκ με το εξής μήνυμα: «Ζήτω ο πραγματικός Βασιλιάς».

Σε σύντομο χρονικό διάστημα, το κλιπ δημοσιεύτηκε και στα κοινωνικά δίκτυα, από χρήστες του διαδικτύου που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο κτήριο.

Το εν λόγω βίντεο αποτελεί άμεσο σχολιασμό της εικόνας που είχε αναρτηθεί στο «X» από τον επίσημο λογαριασμό του Λευκού Οίκου, η οποία παρουσίαζε τον Τραμπ να φοράει ένα στέμμα και στη λεζάντα αναγραφόταν η έκφραση: «Ζήτω ο Βασιλιάς».

“CONGESTION PRICING IS DEAD. Manhattan, and all of New York, is SAVED. LONG LIVE THE KING!”

–President Donald J. Trump pic.twitter.com/IMr4tq0sMB

— The White House (@WhiteHouse) February 19, 2025