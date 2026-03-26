Ένα αμφιλεγόμενο διαδικτυακό παιχνίδι με τίτλο «Πέντε Νύχτες στου Έπστιν» («Five Nights at Epstein’s») εξαπλώνεται στα σχολεία των ΗΠΑ.

Οι μαθητές που παίρνουν μέρος στο συγκεκριμένο παιχνίδι, παριστάνουν τα θύματα που προσπαθούν να ξεφύγουν από το νησί του Τζέφρι Έπστιν, ο οποίος καταδικάστηκε ως δράστης σεξουαλικών εγκλημάτων.

Το παιχνίδι, τροφοδοτούμενο από βίντεο που έγιναν viral σε πλατφόρμες όπως οι εφαρμογές Meta Platforms Inc, TikTok και το YouTube, έχει προσελκύσει σημαντική προσοχή μαθητών παρά τις προσπάθειες αποκλεισμού του.

Γονείς και εκπαιδευτικοί ανησυχούν, λέγοντας ότι το παιχνίδι υποβαθμίζει την πραγματική σεξουαλική κακοποίηση και μπορεί να απευαισθητοποιήσει τα παιδιά.

Το παιχνίδι μοιάζει σε ένα βαθμό με το δημοφιλές franchise «Five Nights at Freddy’s», όπου οι παίκτες προσπαθούν να αποφύγουν να παγιδευτούν από κακά πνεύματα.

Η ψυχολόγος Δρ. Στέφανι Μαρτσέλο, του Πανεπιστημίου Rutgers Behavioral Health Care, λέει ότι οι γονείς μπορούν να διευκολύνουν τις συζητήσεις για δύσκολα θέματα κάνοντας ερωτήσεις και ακούγοντας προσεκτικά, αντί να ελέγχουν τη συζήτηση.

Πάντως ένα 13χρονο κορίτσι είπε στον πατέρα της ότι είχε τρομοκρατηθεί. Αυτόν τον μήνα, κάθε φορά που η δασκάλα της έβγαινε από την τάξη, τα παιδιά χρησιμοποιούσαν τις συσκευές τους για να παίξουν ένα νέο διαδικτυακό παιχνίδι που ονομάζεται «Five Nights at Epstein’s».

Στο παιχνίδι, που είναι διαθέσιμο μέσω ενός προγράμματος περιήγησης ιστού, οι παίκτες προσποιούνται ότι είναι θύματα σεξουαλικής επίθεσης παγιδευμένα στο διαβόητο νησί του Τζέφρι Έπστιν.

Οι χαρακτήρες πρέπει να ελεγχθούν ​​από κάμερες ασφαλείας και φοίνικες, να περιηγηθούν σε δωμάτια με χαμηλό φωτισμό και τελικά να αποφύγουν αιφνιδιαστικές επιθέσεις από τον καταδικασμένο σεξουαλικό παραβάτη.

Οι παίκτες, για να κερδίσουν το παιχνίδι, πρέπει να επιβιώσουν πέντε νύχτες στο νησί, χωρίς να αφήσουν τον Έπστιν να τους βρει και να τους κακοποιήσει.

Πηγή: Bloomberg