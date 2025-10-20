Ζητήματα «ηθικής τάξεως» για το θεοκρατικό καθεστώς στο Ιράν φαίνεται πως δημιουργεί το βίντεο από το γάμο κόρης συμβούλου του ανώτατου ηγέτη Χαμενεΐ, που ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Η νύφη, που την συνοδεύει ο πατέρας της Αλί Σαμκάνι, εμφανίζεται χωρίς την πατροπαράδοτη μαντήλα, με ένα δαντελωτό αποκαλυπτικό νυφικό δυτικού τύπου.

Παράλληλα, η μητέρα της νύφης, ο γαμπρός αλλά και οι περισσότεροι καλεσμένοι εμφανίζονται με ρούχα «δυτικού τύπου», χωρίς τις παραδοσιακές γαμήλιες φορεσιές των Ιρανών.

Και τα πράγματα θα έμοιαζαν κανονικά αν στην ίδια χώρα η «Αστυνομία Ηθών» δεν φυλάκιζε όποια γυναίκα τολμούσε να κυκλοφορήσει σε εξωτερικό χώρο, χωρίς την περιβόητη μαντίλα (το περιβόητο χιτζάμπ), ή δείχνοντας απλώς ακάλυπτα τα μαλλιά της.

A video purportedly showing the wedding of the daughter of Ali Shamkhani, a top advisor to Iran’s Supreme Leader, has sparked widespread reactions on social media.

Users are criticizing the Islamic Republic officials’ hypocrisy and double standards, pointing to the lavish nature… pic.twitter.com/Dk5y9Vvgqy — Iran International English (@IranIntl_En) October 18, 2025

Το βίντεο κάνει το γύρο του διαδικτύου, αφήνοντας εκτεθειμένο τον -κατά τα λοιπά σκληροπυρηνικών απόψεων- σύμβουλο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Σαμκανί.

Πάντως, η κυβέρνηση του μεταρρυθμιστή προέδρου, Μασούντ Πεζεσκιάν, λέγεται πώς έχει χαλαρώσει το τελευταίο διάστημα την επιβολή του νόμου σε κάποιες περιπτώσεις, κάτι που είναι πλέον ορατό στους δρόμους των ιρανικών πόλεων. Ωστόσο, καμία επίσημη ανακοίνωση ή νέα νομοθεσία δεν έχει κατατεθεί που να καταργεί ρητά τον υποχρεωτικό χαρακτήρα του χιτζάμπ.

Μ.Κ.