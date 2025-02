O Άντριου Γκουίν, υφυπουργός Υγείας της Βρετανίας, αποπέμφθηκε από τον πρωθυπουργό Κιρ Στράμερ και από το Εργατικό Κόμμα, για προσβλητικά μηνύματα που είχε στείλει σε ιδιωτικές του συνομιλίες και βγήκαν στο φως της δημοσιότητας από την The Mail on Sunday.

Η Mail δημοσίευσε μηνύματα με προσβλητικό περιεχόμενο που είχε στείλει ο Γκουίν σε ιδιωτικές του συνομιλίες μέσω της εφαρμογής WhatsApp.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ανάμεσα στα προσβλητικά μηνύματά του, ήταν και αυτό στο οποίο έλεγε ότι ελπίζει ένας συνταξιούχος που δεν ψήφισε Εργατικούς να πεθάνει πριν από τις επόμενες εκλογές.

Σε ένα άλλο σοκαριστικό μήνυμα, λέει ότι ελπίζει ότι μια 72χρονη γυναίκα θα πεθάνει σύντομα αφού τόλμησε να ρωτήσει για τους κάδους της.

Ο Γκουίν ζήτησε συγγνώμη για «σχόλια του που εκλήφθησαν λανθασμένα».

I deeply regret my badly misjudged commments and apologise for any offense I’ve caused. I’ve served the Labour Party all my life and it was a huge honour to be appointed a minister by Keir Starmer. 1/2

— Andrew Gwynne MP (@GwynneMP) February 8, 2025

