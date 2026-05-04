Η κυκλοφορία στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της αυστριακής πόλης του Σάλτσμπουργκ επανήλθε κανονικά, αφότου η διαρροή επικίνδυνων χημικών ουσιών από εμπορικό τρένο είχε οδηγήσει νωρίτερα τη Δευτέρα στο κλείσιμο του σταθμού, όπως ανέφερε εκπρόσωπος της εθνικής σιδηροδρομικής εταιρείας OBB.

Το κλείσιμο διήρκεσε μία ώρα και 20 λεπτά, αλλά αναμένονται καθυστερήσεις και ορισμένες ακυρώσεις μέχρι αργά το βράδυ, ανέφερε ο εκπρόσωπος.

Το Σάλτσμπουργκ βρίσκεται κοντά στα γερμανικά σύνορα και αποτελεί σημαντικό κόμβο για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την πυρσοβεστική υπηρεσία, η επικίνδυνη χημική ουσία που διέρρευσε ήταν μεθυλικό νάτριο, και προερχόταν από επικίνδυνα εμπορεύματα του ΟΗΕ.