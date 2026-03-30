Στο ενδεχόμενο πρόωρης προσφυγής στις κάλπες, μετά την ήττα της Κυβέρνησης Τζόρτζια Μελόνι στο δημοψήφισμα για τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, αναφέρθηκε ο γραμματέας της Λέγκα και Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Ματέο Σαλβίνι.

«Η Κυβέρνησή μας θα εξαντλήσει την πενταετία της, χωρίς κανέναν δισταγμό και αμφιβολία», δήλωσε ο Σαλβίνι σε φόρουμ της εφημερίδας Il Giornale.

Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη άμεσης αναστολής της ισχύος της Πράσινης Μετάβασης και του Συμφώνου Σταθερότητας, προειδοποιώντας ότι «διαφορετικά τα πράγματα θα δυσκολέψουν».

Ο Σαλβίνι επισήμανε επίσης την ανάγκη για «περισσότερη ευελιξία και ταχύτητα στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης», τονίζοντας πως η χώρα δεν μπορεί να επιτρέψει καθυστερήσεις σε κρίσιμα ζητήματα όπως η ενέργεια και η εργασία.