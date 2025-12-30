Σαμάνοι στο Περού συγκεντρώθηκαν για μια ετήσια πρωτοχρονιάτικη τελετή όπου έκαναν προβλέψεις για την επόμενη χρονιά. Στις προβλέψεις συμπεριέλαβαν μεταξύ άλλων την ασθένεια του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και την πτώσης του Νικολάς Μαδούρο.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να προετοιμαστούν γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ θα αρρωστήσει σοβαρά», διακήρυξε ο Χουάν ντε Ντίος Γκαρσία καθώς συγκεντρώθηκε με άλλους σαμάνους σε μια παραλία στη νότια Λίμα, φορώντας πολύχρωμα πόντσο και πασπαλίζοντας λουλούδια στην άμμο.

Οι σαμάνοι κρατούσαν μεγάλες αφίσες παγκόσμιων ηγετών, πάνω στις οποίες σταύρωσαν τα σπαθιά τους, έκαιγαν θυμίαμα και μερικές από αυτές τις πάτησαν.

Εκτός από τον Τραμπ και τον Μαδούρο, οι σαμάνοι κυμάτιζαν αφίσες του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Βλέπουμε τον Νικολάς Μαδούρο να ηττάται», είπε ο Γκαρσία. «Ο Νικολάς Μαδούρο θα φύγει από τη Βενεζουέλα. Δεν θα συλληφθεί», πρόσθεσε.

Ο Γκαρσία προέβλεψε επίσης ότι η Κέικο Φουτζιμόρι, κόρη του πρώην προέδρου Αλμπέρτο ​​Φουτζιμόρι, θα αναδειχθεί νικήτρια στις προεδρικές εκλογές του Περού μετά από τρεις αποτυχημένες υποψηφιότητες.