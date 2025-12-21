Ένα εκτεταμένο μπλακ-άουτ «βύθισε» στο σκοτάδι χθες Σάββατο 20/12, μεγάλο τμήμα του Σαν Φρανσίσκο, με περίπου 130 χιλιάδες κατοίκους και επιχειρήσεις να μένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με ανακοινώσεις της βασικής εταιρείας παροχής ρεύματος της πόλης Pacific Gas & Electric (PG&E).

Nearly 125,000 San Francisco households and businesses lost power Saturday due to PG&E blackouts that brought a massive portion of the city to a halt — darkening businesses and homes, causing traffic jams and forcing BART trains to bypass at least two downtown stations. pic.twitter.com/Yiyazu0Ujz — San Francisco Chronicle (@sfchronicle) December 21, 2025

Το blackout ξεκίνησε το απόγευμα του Σαββάτου και επηρέασε σημαντικές γειτονιές του βόρειου και κεντρικού Σαν Φρανσίσκο, όπως Richmond, Sunset, Haight-Ashbury, Presidio, Golden Gate Park και τμήματα του downtown και South of Market.

Μία πυρκαγιά σε υποσταθμό ηλεκτρικού δικτύου στην περιοχή 8th και Mission Streets θεωρείται σημαντικός παράγοντας στην εκτεταμένη βλάβη, όπως ανακοίνωσαν οι πυροσβεστικές αρχές της πόλης, αν και η πλήρης αιτία παραμένει υπό διερεύνηση. Η ίδια η PG&E επιβεβαίωσε ότι το πρόβλημα επηρέασε περίπου το 30% των πελατών της στην πόλη, αλλά δεν έδωσε άμεσα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης για όλους.

🚨🇺🇸 LARGEST BLACKOUT IN SAN FRANCISCO HISTORY SHUTS OFF GOLDEN GATE BRIDGE The power cut out in the middle of a rainy day, just in time to ruin holiday plans and trap people on broken trains. Public transit? Dead. Bay Area Rapid Transit stations shut down. Muni and the Central… pic.twitter.com/zR1FawRDX2 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 21, 2025

Χάος στους δρόμους

Η απώλεια ρεύματος είχε άμεσες επιπτώσεις στη λειτουργία της πόλης. Πολλοί φωτεινοί σηματοδότες σταμάτησαν να λειτουργούν, προκαλώντας κυκλοφοριακή αναστάτωση και αυξημένη επικινδυνότητα στους δρόμους. Οι αρχές παρότρυναν τους οδηγούς να έχουν αυξημένη προσοχή.

Καταστήματα και εστιατόρια σε μεγάλο μέρος της πόλης έκλεισαν νωρίς ή διέκοψαν τη λειτουργία τους λόγω της έλλειψης ρεύματος.

Οι τοπικές αρχές ζήτησαν από τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους και να περιορίσουν τις μη αναγκαίες μετακινήσεις, προειδοποιώντας για επικίνδυνες συνθήκες στους δρόμους και σε κεντρικά σημεία λόγω μη λειτουργίας των φωτεινών σηματοδοτών.

San Francisco power outage leaves 130,000 in the dark https://t.co/Ir8Vjxt57S pic.twitter.com/vLGSguIJY3 — New York Post (@nypost) December 21, 2025

Μέχρι αργά το βράδυ, η PG&E ανακοίνωσε ότι είχε σταθεροποιήσει το δίκτυο ηλεκτροδότησης και επανέφερε το ρεύμα σε πολλές περιοχές της πόλης, με στόχο να ολοκληρωθεί η πλήρης αποκατάσταση τις επόμενες ώρες. Ωστόσο, για μερικές χιλιάδες ακόμη κατοίκους, η επαναφορά της ηλεκτροδότησης ήταν ακόμα απροσδιόριστη χρονικά.

Ο δήμαρχος του Σαν Φρανσίσκο και οι δημοτικές αρχές τόνισαν ότι οι ομάδες αποκατάστασης εργάζονται ασταμάτητα για να διασφαλίσουν την πλήρη επαναλειτουργία των υποδομών.

Το γεγονός ότι το blackout συνέβη σε μια περίοδο αυξημένης ζήτησης ηλεκτρικού φορτίου, εν όψει των Χριστουγέννων και σε συνδυασμό με την πυρκαγιά στον υποσταθμό, εντείνει τις ανησυχίες για την ανθεκτικότητα των δικτύων ηλεκτροδότησης σε μεγάλες αστικές περιοχές των ΗΠΑ, ιδίως σε περιόδους υψηλής κατανάλωσης και απαιτήσεων.