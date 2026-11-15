Περίπου 150 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν χθες Σάββατο στο Σαν Φρανσίσκο, έξω από τα κεντρικά γραφεία της OpenAI, δημιουργού του ChatGPT, ζητώντας τη σύναψη συνθήκης μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου που θα ανακόψει την κούρσα για την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ), ενόψει της συνάντησης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ την Πέμπτη.

Ο διοργανωτής της διαμαρτυρίας Μικαέλ Τραζί, ιδρυτής του κινήματος «Stop The AI Race» («Σταματήστε την κούρσα της Τεχνητής Νοημοσύνης»), εξέφρασε στους συγκεντρωμένους τον φόβο ότι αμερικανικές και κινεζικές εταιρείες θα αναπτύξουν Τεχνητή Νοημοσύνη «τόσο ευφυή που θα μπορούσε να σκοτώσει τον καθένα από εσάς, συμπεριλαμβανομένου και εμού» στο εγγύς μέλλον.

Οι διαδηλωτές ζητούν από τους ηγέτες των ΗΠΑ και της Κίνας, οι οποίοι θα συναντηθούν την επόμενη εβδομάδα στη σύνοδο κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στη Σεντζέν, να διαπραγματευτούν μια συνθήκη που θα απαγορεύει την ανάπτυξη «υπερνοημοσύνης» – δηλαδή Τεχνητής Νοημοσύνης που θα υπερβαίνει τις γνωστικές ικανότητες του ανθρώπου.

«Πατήστε φρένο, επιβραδύνετε τον ρυθμό, δεν θέλουμε κούρσα για την Τεχνητή Νοημοσύνη», «Δεν θέλουμε πόλεμο των ρομπότ», φώναζαν οι διαδηλωτές, σύμφωνα με ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Ορισμένα πλακάτ έγραφαν συνθήματα όπως «Σε έναν αγώνα δρόμου προς τον γκρεμό, κανείς δεν κερδίζει» και «η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι όπλο μαζικής καταστροφής!».

WATCH: Anti-AI demonstrators are marching through New York City on Saturday, they want Trump and Xi to stop the AI race. Protesters: “We don’t want a robot war,” ahead of their expected November 18 meeting. Video credit: @ScooterCasterNY https://t.co/9CHDx00AxI — Open Source Intel (@Osint613) November 15, 2026

«Αν επιβραδύνει μόνο η Anthropic, η OpenAI θα αποκτήσει προβάδισμα. Αν επιβραδύνουν μόνο οι ΗΠΑ, η Κίνα θα αποκτήσει προβάδισμα», συνοψίζει ο Ζακ Μ. Ντέιβις, πρώην μηχανικός λογισμικού, σύμφωνα με τον οποίο μόνο μια συνθήκη μπορεί να σώσει τον κόσμο από τον αφανισμό.

«Η σημερινή τεχνολογία είναι πραγματικά ευφυέστατη», δήλωσε στο AFP, δείχνοντας πλακάτ που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια Τεχνητής Νοημοσύνης και απεικόνιζε ανθρωποειδή που εκπροσωπούσαν τα ChatGPT, Claude και Gemini να εγκαταλείπουν μια κούρσα.

Σε άλλα πλακάτ ξεχώριζε ο τίτλος του μπεστ σέλερ «If Anyone Builds It, Everyone Dies» («Αν κάποιος την κατασκευάσει, θα πεθάνουν όλοι») των Αμερικανών ερευνητών Ελιέζερ Γιουντκόφσκι και Νέιτ Σόαρες, το οποίο πραγματεύεται τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης. Το ερευνητικό ινστιτούτο τους MIRI (Machine Intelligence Research Institute) είχε προτείνει τον Μάιο ένα σχέδιο συμφωνίας στα πρότυπα της

Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT) που υπεγράφη το 1968.

Το κίνημα «Stop The AI Race» είχε προαναγγείλει συγκεντρώσεις σε περίπου 20 πόλεις του κόσμου, μεταξύ των οποίων το Παρίσι, το Μόντρεαλ και το Βερολίνο.

Η Κάτια Μπράβο, φοιτήτρια στο πανεπιστήμιο Μπέρκλεϊ, δεν απογοητεύεται από τη μέχρι στιγμής περιορισμένη απήχηση του κινήματος και απευθύνει έκκληση για συνέχιση του αγώνα. «Μπορεί να το αντιλαμβάνονται σαν ψίθυρο… Αν όμως σταματήσετε, θα επικρατήσει σιωπή… Αν συνεχίσουμε να ψιθυρίζουμε όλοι μαζί, θα κάνουμε πολύ θόρυβο», τόνισε.

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