Ένα άτομο συνελήφθη από την αστυνομία του Σαν Φρανσίσκο, καθώς φέρεται να έριξε μολότοφ στην οικία του διευθύνοντος συμβούλου της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, και να προέβη σε απειλές έξω από τα κεντρικά γραφεία της νεοφυούς εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία τη Μεγάλη Παρασκευή.

A 20-year-old man was arrested early this morning after allegedly throwing a Molotov cocktail at Sam Altman’s San Francisco residence and making arson threats at OpenAI headquarters. No one was injured. The device caused minor damage to an exterior gate, and SFPD responded… pic.twitter.com/jZmGNBzDO5 — Omni Ai (@OmniAICompanion) April 11, 2026

«Ευτυχώς, κανείς δεν τραυματίστηκε. Εκτιμούμε βαθιά την ταχύτητα με την οποία αντέδρασε η αστυνομία του Σαν Φρανσίσκο και την υποστήριξη της πόλης για τη διασφάλιση της ασφάλειας των υπαλλήλων μας», δήλωσε εκπρόσωπος της OpenAI.

Η εταιρεία συνεργάζεται με τις διωκτικές Αρχές στην έρευνά τους, πρόσθεσε.

