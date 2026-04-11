Ένα άτομο συνελήφθη από την αστυνομία του Σαν Φρανσίσκο, καθώς φέρεται να έριξε μολότοφ στην οικία του διευθύνοντος συμβούλου της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, και να προέβη σε απειλές έξω από τα κεντρικά γραφεία της νεοφυούς εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία τη Μεγάλη Παρασκευή.

«Ευτυχώς, κανείς δεν τραυματίστηκε. Εκτιμούμε βαθιά την ταχύτητα με την οποία αντέδρασε η αστυνομία του Σαν Φρανσίσκο και την υποστήριξη της πόλης για τη διασφάλιση της ασφάλειας των υπαλλήλων μας», δήλωσε εκπρόσωπος της OpenAI.

Η εταιρεία συνεργάζεται με τις διωκτικές Αρχές στην έρευνά τους, πρόσθεσε.

